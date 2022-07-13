В Барнауле задержали владельца веревочного парка после ЧП с 13-летним подростком

Предприниматель парка подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле задержали владельца веревочного парка «Джунгли» после ЧП с 13-летним подростком. Предприниматель подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

– Предприниматель, владелец веревочного парка задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения, – сообщили в СК.

Напомним, алтайский Следком возбудил уголовное дело после ЧП с 13-летним подростком в веревочном парке. По данным следствия, у ребенка оборвался страховочный трос. Мальчик упал на землю с высоты шести метров и получил множество травм. Как уточняет телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, у ребенка диагностировали закрытые переломы правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости. По данным канала, инструкторы веревочного парка не были официально трудоустроены. Кроме того, у руководства якобы не было сертификатов о безопасности оборудования. Также источник сообщает, что страховочным веревка было уже два года и поменять их собирались только в конце этого сезона.

Веревочный парк на данный момент не работает, территория закрыта для свободного доступа. Расследование уголовного дела контролирует председатель СК России.

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