На Алтае задержали банду сутенеров

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали банду сутенеров, которая занималась организацией предоставления интимных услуг. Чаще всего девушки работали в гостиницах или саунах, рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального управления МВД.

Предварительно установлено, что с апреля 2021-го по май 2022 года 39-летняя и 40-летняя местные жительницы, действуя в составе организованной преступной группы, занимались организацией предоставления сексуальных услуг за деньги на территории Республики Алтай.

Всего в состав преступной группы вошли пять человек. Они подбирали женщин для оказания интимных услуг, объяснили им правила, тарифы, а также систему разделения денег. Кроме того, деятельность секс-работниц жестко контролировали, следили за их дисциплиной.

По месту жительства подозреваемых полицейские провели обыски и изъяли мобильные телефоны, флеш-карты, компьютерную технику, визитные карточки и деньги на сумму более 750 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ

– Кроме того, в ходе обыска в надворных постройках было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения – марихуана, массой 74,5 граммов, принадлежащее одному из участников преступной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, – добавили в ведомстве.

Участники преступной группы уже дали признательные показания. Одного из них заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают расследование этого уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что житель города Саяногорск Республики Хакасия был в Барнауле и заказал интим-услуги. В итоге он потерял более 120 тысяч рублей и ничего не получил взамен. Вернувшись домой в Саяногорск, мужчина еще раз попытался связаться с агентством по предоставлению интим услуг. После вопроса о возврате денег там бросили трубку.

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