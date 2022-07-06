Житель Казахстана незаконно пересек границу Алтая, чтобы отправиться добровольцем на Украину

Мужчина признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Гражданин Казахстана незаконно пересек госграницу и попал в Алтайский край, чтобы потом добровольцем отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. В итоге его приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

Нарушителя границы погранотряд задержал в начале апреля примерно в 4,5 километрах северо-западнее автомобильного пункта пропуска «Кулунда».

Во время проверки выяснилось, что у гражданина Казахстана было ограничение на въезд в Россию. Запрет был связан с уголовным делом об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ранее мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима. После отбывания наказания его пребывание (проживание) в России было признано нежелательным.

Мужчина рассказал, что пересек границу, потому что якобы хотел поехать добровольцем на Украину, чтобы принять участие в военной спецоперации. На суде он пояснил, что ему понятно обвинение о незаконном пересечении границы, с которым он согласен в полном объеме и то, что он поддерживает заявленное им в ходе предварительного расследования ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке.

Гражданину Казахстана назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

– В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию, состояние здоровья его матери. Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих, суд не находит, а имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства учитывает при определении размера наказания, – говорится в материалах дела.

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