Отдых в Алтайском крае подорожал на 30%

В регион приезжает все больше туристов Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена отдыха в Алтайском крае в этом году выросла в среднем на 30%. Сейчас спрос выше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции 6 июля рассказала Александра Томашевич, директор «Алтайтурцентра».

В этом году в Алтайском крае отмечают рост числа гостей, регион стремится к достижению показателей турпотока 2019 года. Тогда край посетили более 2 млн туристов. По предположению Томашевич, в этом году регион достигнет этих цифр и, может быть, даже «перешагнет» их. Не стоит забывать, что спрос превышает предложение, что в итоге влияет и на формирование стоимости отдыха.

– Что касается роста цен, мы видим сегодня по статистике, что там, где он есть, обусловлен не только высоким спросом. По сравнению с прошлым годом сегодня есть рост цен примерно на 30%, но это связано с большим количеством факторов. Нужно понимать, что в туризме давно идет тенденция к динамическому ценообразованию. Это значит, когда есть повышенный спрос, это формирует цену, которая выше, чем в любой другой период, – пояснила Александра Томашевич.

Она добавила, что в межсезонье цены на отдых в Алтайском крае ниже. Действует множество специальных предложений и акций.

По словам эксперта, гости Алтайского края из соседних регионов предпочитают для отдыха размещение среднего сегмента стоимости, а туристы из центральных регионов страны выбирают премиум-класс.

– Алтай – это тот самый регион, который позволяет почувствовать разные форматы отдыха: познавательный, исторический, культурный, гастрономический, событийный, оздоровительный и так далее. Действительно, Алтайский край сегодня предлагает практически все варианты, – подчеркнула директор «Алтайтурцентра».

Она порекомендовала планировать отдых заранее, ведь в разгар сезона Алтайской край посещает туристы из разных уголков России.

Ранее мы писали о том, что с 19 по 23 июля состоится фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Он будет масштабным и включает различные мероприятия. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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