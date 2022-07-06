Водителей штрафуют с неба

Фото: Упрдор «Алтай»

Чуйский тракт - живописная дорога, которая славится красивыми пейзажами и с каждым годом привлекает все больше туристов. В выходные и праздники трафик зашкаливает, растет и количество ДТП. Самые тяжелые последствия - при лобовых столкновениях, причем основная их часть связана с выездом «на встречку» через сплошную. Почти в каждой такой аварии гибнут люди, и чаще - не в машине-нарушителе. Это статистика, повлиять на которую попытаются сотрудники ГИБДД с помощью квадрокоптеров.

Лучше дома, чем в морге

Аварии на алтайских трассах - не редкость. Водители превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу через сплошную, не задумываясь о последствиях.

«Хорошее покрытие федеральной трассы и высокая загруженность провоцируют водителей превышать скоростной режим и нарушать правила обгона», - считает замначальника отдела организации работ по безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Алтай» Иван Таратынов.

Плюс жара, усталость от долгой дороги и желание побыстрее добраться до места. Сколько времени экономит водитель на самом деле, совершая обгон в неположенном месте? Или превышая скоростной режим?

Это легко подсчитать. Максимальная разрешенная скорость на большинстве дорог в России, в том числе и на Чуйском тракте, - 90 км/ч. Многие считают, что можно спокойно «притопить» еще на 20 - это нештрафуемый порог. Ну или на 40, до 130 км/ч - чтоб на 250 рублей «по скидке». Расстояние от Барнаула до Бийска - 160 км. То есть увеличение скорости с 90 до 120 км/ч сократит время в пути на 20 минут.

При этом, как подсчитали в ВОЗ, вероятность гибели водителя и пассажиров в случае ДТП при таком превышении скорости увеличивается на 120%. Так что, конечно, можно сэкономить 20 минут и потратить их на что-то другое - ожидание заказа в кафе или покупку сувениров. Но можно и не доехать. Как говорят, лучше в шесть дома, чем в четыре в морге.

Неожиданный штраф

Повысить безопасность на трассах помогут беспилотные летательные аппараты. Их теперь будут запускать сотрудники краевой Госавтоинспекции совместно с другими ведомствами. Небольшой, но дорогостоящий аппарат будет фиксировать нарушения на дорогах.

Фото: Упрдор «Алтай»

Как пояснил начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Алтайского края Максим Шевченко, квадрокоптер летает в воздухе около 20 минут, но даже за такое непродолжительное время аппарат может «поймать» нарушителя.

Беспилотник взлетает в небо, проходит буквально 15 минут, и нарушитель уже найден. Мужчина за рулем фуры пересек сплошную линию разметки - аппарат зафиксировал нарушение. Через несколько километров водителя остановил экипаж ГИБДД, на него составили протокол: после просмотра видеодоказательств шофер с нарушением согласился.

«Мероприятия повышают уровень безопасности и способствуют понижению аварийности. Когда останавливаем водителей, они не ожидают такого поворота событий, но реагируют в целом нормально - понимают, осознают, что нарушили правила», - пояснил Максим Шевченко.

За подобное правонарушение грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав до полугода. Причиной около 70% смертельных аварий становится выезд на встречную полосу в запрещенных местах и превышение скоростного режима.

Для повышения безопасности водителей Упрдор «Алтай» выполняет расширение Чуйского тракта. В этом году работы продолжаются еще на пяти участках. Три из них протяженностью 14,5 км будут открыты к декабрю, еще два, 12,6 км, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023-го. В планах федеральных дорожников на ближайшие годы - как минимум не сбавлять темпы, но любая работа требует времени. Пока же, чтобы сохранить жизни и здоровье людей, дороги края будут контролировать в усиленном режиме.

Справка

В 2022 году главной транспортной артерии Алтайского края, Чуйскому тракту, исполнилось 100 лет. Кстати, в юбилейный год два участка дороги расширили до четырех полос: на границе Первомайского и Тальменского районов, а также недалеко от села Баюновские Ключи Первомайского района.

Автор: Екатерина Шахова