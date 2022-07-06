На Алтае работодатели стали предлагать более высокие зарплаты

Дефицит сотрудников на рынке труда есть во всех позициях – от младшего персонала до управления Фото: Антонина Лышова

В настоящее время в Алтайском крае открыты около 22 тысяч вакансий. В среднем на одного человека, который ищет работу, приходится 10 предложений. По словам директора кадрового агентства «Жираф» Жанны Крамаревой, в последний месяц на рынке труда региона установилась уверенная активность. А это значит, что настало идеальное время для поиска работы.

- В конце февраля после известных всем событий рынок труда замер. И работодатели, и соискатели наблюдали за тем, как будет меняться ситуация, некоторые предприятия даже отозвали вакансии. Стагнация длилась на протяжении марта. В апреле началось некое оживление. А в мае и июне на рынке труда можно было наблюдать высокую активность. В настоящее время увеличилось как количество вакансий, так и число соискателей, - говорит Жанна Крамарева.

Как рассказывает спикер, сейчас люди готовы вести диалог о переходе в другие организации, потому что активнее рассматривают новые возможности. На интерес влияют и зарплаты, которые, кстати, по сравнению с прошлым годом, также выросли в некоторых направлениях:

- Вообще уровень зарплат разный. Стоит отметить, что почти на протяжении года была стагнация, положительные сдвиги по уровню оплаты начались также в июне. Когда наши клиенты делают заказ на поиск специалистов, они, конечно, обозначают уровень зарплаты. Мы отслеживаем динамику и можем сделать вывод, что в некоторых сегментах зарплата выросла. Например, небольшому начальнику производственного отдела в прошлом году обозначали заработную плату – 60-65 тысяч рублей, а в 2022 году – 70-75 тысяч рублей, - говорит спикер.

Кстати, больше всего специалистов в крае требуется в перерабатывающую промышленность. Это связано с тем, что регион специализируется на пищевом производстве и сельском хозяйстве.

При этом как рассказывает эксперт, дефицит сотрудников на рынке труда есть во всех позициях - от младшего персонала до управления. Наиболее востребованы среди работодателей специалисты среднего возраста - от 28 до 42 лет. А вот тенденция «молодым везде дорога» теряет свою актуальность, и связано это с тем, что смелая и энергичная молодежь не стремится уходить в найм. Они чаще всего пытаются использовать все возможности гибкого графика и фриланса, поэтому рынок труда, со слов Жанны Крамаревой, недополучает молодых специалистов. При этом и убеждение, что работодателям нужны только 30-ти летние специалисты с 10-летным опытом, тоже уходит в закат.

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