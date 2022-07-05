За самоцветами! Барнаульский музей «Мир камня» приглашает в геолого-познавательные туры

Всех желающих приглашают принять участие в однодневной поездке в село «Каменушка» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаульский музей «Мир камня» возобновляет уникальные экскурсионные познавательные туры. Так, 9 июля всех желающих приглашают принять участие в однодневной поездке в село «Каменушка» Кемеровской области.

- Это путешествие для всех, кто хочет найти удивительные образцы сложной горной породы заринита - камня с пестрым рисунком, содержащим вкрапления азурита, малахита, гиббсита и других самоцветов, - рассказывает основатель и руководитель музея Сергей Бергер.

Во время экскурсии, которую возглавит сам Сергей Иосифович, участники тура узнают много интересного о истории и тайнах каменных месторождений и о том, как весь мир впервые узнал об открытом на Алтае зарините.

Во время путешествий можно собрать удивительные образцы минералов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В туре на комфортабельном автобусе включено питание, интерактивные экскурсии с играми, викторинами и призами. Стоимость на одного человека (все включено) – 5 000 рублей.

А 23 и 24 июля музей проводит экскурсионный геолого-познавательный тур «Рудный Алтай». Участников ждут два дня эксклюзивного интерактива и приключений. Тур и экскурсионное сопровождение также проводит основатель музея.

- За время путешествия мы посетим Колыванский камнерезный завод, Колыванский музей при заводе, Колыванское озеро (времен динозавров), Ортитовую сопку, Музей горного дела в Змеиногорске, Змеево месторождение, Плотину Фролова, Лазурское месторождение, где будем искать азуриты, малахиты, пириты и полиметаллы, - рассказывает Сергей Иосифович.

Во время путешествий можно собрать удивительные образцы минералов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По пути участники будут активно вовлечены в процесс познания каменного мира через викторины, игры, видео – сопровождение и интерактив. Стоимость этого тура, в котором также все включено- 10 тысяч рублей.

Справки по телефонам 8-913-249-18-44, 8-902-9981-470 и в музее «Мир камня».

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