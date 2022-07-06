«У нас появилась связь с “большой землей”». Как спутниковый интернет изменил жизнь старосты села Майорка

На презентации в Барнауле гендиректор РТКОММ Сергей Ратиев вручил Александру Сидорову сертификат на год интернета. Фото: РТКОММ

До сих пор в России есть территории, где люди живут без интернета и даже мобильной связи. Еще недавно одной из таких точек на карте было отдаленное горное село Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Но в прошлом году благодаря проекту РТКОММ «Меняем жизнь людей» староста населенного пункта Александр Сидоров получил комплект оборудования для подключения в селе точки доступа к скоростному спутниковому интернету. Как после этого изменилась жизнь майорцев, представили в документальном фильме проекта на презентации в Барнауле.

До и после

История старосты села Майорка Александра Сидорова вошла уже во второй сезон проекта «Меняем жизнь людей» РТКОММ. Каждый фильм повествует о том, как изменилась жизнь в отдаленных территориях после подключения к скоростному спутниковому интернету.

Фото: РТКОММ

– Мы продолжаем оставаться с нашими героями на связи. Нам очень интересно, какие они перед собой ставят цели, о чем мечтают. Все наши истории придуманы жизнью. - сказал во время презентации генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев.

Село Майорка находится в 300 км от Барнаула. Состоит всего из двух улиц, на которых проживают 104 человека. В основном – пенсионеры. Нет ни почты, ни больницы, ни даже школы. До недавних пор единственная связь с цивилизацией была через уличный таксофон или стационарные телефоны, которые есть у пары десятков человек. В этих условиях Александру Леонидовичу приходилось как-то умудряться проводить всю административную работу: оповещение, перепись населения, уборка улиц и чистка реки, вопросы водоснабжения, электричества, вызывать по необходимости МЧС и скорую. И все это без интернета и мобильной связи.

– В прошлом году в результате голосования барнаульских журналистов мы взяли обязательство подключить спутниковый интернет для старосты села Майорка в Чарышском районе Алтайского края. И мы это обещание выполнили. Сейчас майорцы из дома старосты могут звонить родным и близким с хорошим уровнем сигнала, не ожидая постоянно блуждающей сети сотовой связи, а учителя сельских школ теперь тщательнее готовятся к урокам, черпая информацию из просторов интернета, – рассказал Сергей Ратиев, генеральный директор РТКОММ.

Связь с цивилизацией

Александр Сидоров говорит, что пока только осваивает технологии, но жизнь в селе с появлением интернета уже качественно изменилась. Теперь он может отслеживать информацию на сайте районной администрации и быть в курсе важных событий, пользоваться порталом Госуслуг и помогать односельчанам в поиске нужной информации.

– Многие интересуются погодой, кто-то ищет информацию, как отремонтировать автомобиль, часто обращается учительница биологии для подготовки к своим занятиям. Сейчас, можно сказать, у нас появилась связь с цивилизацией, «большой землей». Теперь даже появилась надежда, в селе будут оставаться жить дети, – говорит Александр Леонидович.

На презентации в Барнауле гендиректор РТКОММ Сергей Ратиев вручил Александру Сидорову сертификат на год интернета.

Фото: РТКОММ

Посол проекта РТКОММ В Алтайском крае, IT-эксперт Ирина Баенкова отмечает, что подключение скоростного спутникового интернета очень важно для развития удаленных территорий:

– Такие села, как Майорка, находятся в красивейших местах с уникальной природой. Эта территория, как мне кажется, обладает огромным потенциалом с точки зрения туризма и развития бизнеса. И очень здорово, что сегодня современные технологии могут дойти даже до таких удаленных точек.

Эпизоды проекта РТКОММ «Меняем жизнь людей» посвящены реальным человеческим историям из разных удаленных уголков страны. Все фильмы выложены на официальном YouTube-канале РТКОММ.

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