Четыре мультибалльника. В Алтайском крае подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022

Всего в регионе ЕГЭ сдавали более 11,2 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022. В регионе четыре ученика сдали единый государственный экзамен на высший балл сразу по двум предметам. Подробности рассказали в Министерстве образования и науки края.

- В этом году итоговая аттестация вернулась к «доковидному» порядку проведения экзаменов. Выпускники для получения аттестата сдавали ЕГЭ по двум обязательным предметам. Для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также для выпускников, находящихся за рубежом, была предусмотрена возможность пройти ГИА в форме промежуточной аттестации, - уточняют в ведомстве.

Всего в регионе ЕГЭ сдавали более 11,2 тыс. человек, причем 500 человек из них – выпускники прошлых лет, 7 человек – обучающиеся иностранных образовательных учреждений. Отметим, что самыми популярными предметами по выбору стали обществознание (46%) и биология (17%).

По предварительным итогам, в Алтайском крае 34 школьника сдали на высший балл единый государственный экзамен по русскому языку. Также есть стобалльники по литературе, химии, физике, математике, английскому языку, истории.

Кстати, регион может похвастаться сразу четырьмя мультибалльниками. Они показали наивысший результат сразу по двум предметам: Карина Глубоковская из Бийского лицея-интерната, и выпускники краевой столицы – Екатерина Колычева из гимназии №123, Никита Ключников и Софья Борисова из гимназии №22.

Карина Глубоковская сдали ЕГЭ по русскому и английскому языкам на 100 баллов. Залог ее успеха – четыре года упорной подготовки и четкое понимание целей.

Выпускник Никита Ключников получил наивысший балл по русскому и английскому языкам. Никита – многократный участник, призер и победитель всех этапов Всероссийской олимпиады школьников, конференций, турниров, конкурсов. Еще 100-балльный результат по русскому и английскому языкам показала золотая медалистка Екатерина Колычева. Кстати, по профильной математике девушка набрала 88 баллов.

Еще одна выпускница Софья Борисова написала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку и истории, при этом приблизилась к наивысшему баллу по английскому языку. Ее результат составил 99 баллов.

Напомним, ранее «Комсомолке» Софья Борисова раскрыла секрет своего успеха. Наивысшие баллы по ЕГЭ выпускница набрала, благодаря целенаправленной регулярной подготовке.

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