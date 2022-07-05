В Барнауле 94-летней женщине сделали косметическую операцию

У пациентки был заворот век Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле провели косметическую операцию 94-летней женщине. Родственники Марии Васильевны Ивлевой держали за нее пальчики в коридоре, врачи волновались не меньше.

- У пациентки был заворот век, реснички травмировали поверхность глаза, из-за этого ее не брали на операцию по замене хрусталика, - рассказала «КП» косметолог-офтальмолог Инна Сковородникова.

Несмотря на то, что к этому врачу запись на операции расписана на полтора года вперед, Марию Васильевну взяли без очереди, учитывая обстоятельства и возраст.

Пациентка и косметолог-офтальмолог Инна Сковородникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Существуют хирургические методы решения этой проблемы, но они травматичны, поэтому мы пошли другим путем. Через несколько проколов установили в веке нить и вывернули его в нужную позицию. Таким образом мы сразу получили эффект, - рассказывает Инна Сковородникова.

По словам косметолога, женщина зашла в операционную на ходунках, сотрудники клиники переживали, как она перенесет процедуру, но Мария Васильевна – молодец, все вынесла спокойно и мужественно.

- Она даже удивилась, что так быстро и не больно, - рассказала Татьяна, дочь пациентки. - До этого несколько лет назад ей уже разрезали веко, и там долго заживало, а здесь уже через два дня пластырь сняли и сейчас готовимся к операции по замену хрусталика.

Кстати, кроме этих операций на веках, у Марии Васильевны за всю ее долгую жизнь больше не было хирургических вмешательств.

По словам Инны Сковородниковой, это была самая возрастная пациентка за историю ее клиники.

- Хотя среди наших клиенток бывают 80- летние женщины и старше,- рассказала косметолог. – Правда, в основном по медицинским показаниям, например, после паралича лицевого нерва. Но бывают и дамы, обращающиеся по поводу эстетики и красоты. К примеру, запомнилась одна пациентка, которая работала в молодости медсестрой у пластического хирурга. Она видела, как преображаются женщины и молодеют, поэтому сама потом в возрасте не раз делала косметические операции.

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