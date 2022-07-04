«Плевок в душу»: владелец барнаульского «Байк-бара» рассказал о причине скандального сноса мотоцикла

Арт-объект почти 20 лет простоял у городского «Байк-бара». Фото: Александр Лукин

Накануне барнаульские байкеры похоронили своего хорошего «друга», верного «товарища»… Правда, речь, не о человеке, а об известном арт-объекте – большом мотоцикле, установленном у городского «Байк-бара». Владельцу заведения пришлось убрать его на мотопарковку по предписанию суда, так как на площадке, где он размещался, планируют развернуть благоустройство территории в рамках федерального проекта. Снос объекта вызвал большой резонанс, «Комсомолка» решила разобраться в ситуации.

Виноваты бабушки?

Как рассказал «Комсомолке» владелец «Байк-бара» и арт-объекта, президент мото-клуба «Колесница дорог» Евгений Михайлов, земельный участок, на котором был установлен мотоцикл, числится как придомовая территория, относящаяся к дому по адресу проспект Красноармейский,61. То есть, пользоваться им могут как жильцы дома, так и собственники нежилых помещений. 20 лет назад байкеры решили заняться благоустройством территории: составили проект, получили согласование с архитекторами города, районной администрацией и управлением по благоустройству. На небольшую пристань для мотолюбителей у Евгения Михайлова тогда ушло 8 млн рублей! Жильцы дома не жаловались - с прежним председателем ТСЖ байкеры жили, как говорится, душа в душу, а когда пришел новый глава, произошел конфликт интересов.

Мотостоянка. Фото: Александр Лукин

- Начался сущий кошмар. В этом году территория попала в программу благоустройства. Якобы большинство жильцов проголосовали «за». И нам выдали предписание – за пять дней сравнять все с землей, мотоцикл – убрать. На собрание жильцов нас никто не позвал, хотя собственники нежилых помещений тоже имели право высказаться, когда принималось решение о благоустройстве. В итоге приехали депутаты и общественники, сказали, что ничем помочь нам не могут, раз жильцы уже проголосовали за снос. Больше всего за это выступают бабушки из дома, они аж ногами топают. Жалобы постоянно на нас пишут и на другие заведения, которые находятся в доме и рядом, вызывают участкового, но никаких нарушений у нас так и не находят, мы даже концерты сейчас не проводим, - рассказал собеседник.

«Байк-бар» Фото: Анна Перевощикова

При этом, как подчеркнул Евгений Михайлов, когда арт-объект демонтировали, на улицу вышли другие жильцы, и они якобы сказали, что не голосовали за снос мотоцикла и включение в программу благоустройства. Владелец байк-бара предположил, что итоги голосования жильцов могли нарочно фальсифицировать, но доказательств этому нет.

- Судя по картинкам, там большую часть земли просто закатают в асфальт. Для чего? У нас была красивая плитка, клумбы, цветы, арт-объект, с которым фотографировались ребятишки и молодожены. Какие у меня эмоции? Это, так скажем, плевок в душу. Байкеры относятся к своим мотоциклам, как к живым существам, так и мы потеряли своего верного друга, - подчеркнул Евгений Михайлов.

Что будет дальше с мотоциклом – пока неизвестно. Сейчас он находится на пляже «Водный мир», арендатором которого является тот же Евгений Михайлов.

Правовых оснований нет?

«Комсомолке» удалось связаться с председателем ТСН «Факел», управляющим данным домом, Александром Лукиным. Данные мужчины кардинально отличаются от тех, что приводит владелец байк-бара Евгений Михайлов. К примеру, правовых оснований на благоустройство летнего кафе байк-бара не было, а снести арт-объекты суд постановил еще 14 лет назад, в 2008 году.

- Конструкции были размещены как часть летнего кафе, а не сами по себе. Клумбы и арт-объект в виде мотоцикла были установлены без согласия остальных собственников этого дома и администрации Центрального района, которая на тот момент была собственником земли. Владелец бара ограничился лишь одобрением эскизного плана со стороны комитета по градостроительству и считает, что этого достаточно, - отметил Александр Лукин.

Так сейчас выглядит участок у «Байк-бара» Фото: Анна Перевощикова

В 2007-2008 году прошли судебные заседания, согласно которым некапитальные строения у дома со стороны Красноармейского проспекта должны были быть снесены, однако долгое время собственник отказывался выполнять предписание суда.

- Материалами дела подтверждается установка ответчиком некапитальных объектов, поэтому ответчик обязан был получить разрешение на их установку, как это предусмотрено Временными правилами. Согласование благоустройства прилегающей территории не является таким разрешением. Кроме того, на представленных ответчиком эскизных проектах благоустройства (л.д.41), согласованных специалистом администрации Центрального района не нанесены сооружения парковки и летнего кафе, - говорится в материалах дела от 2007 года.

Так сейчас выглядит участок у «Байк-бара» Фото: Анна Перевощикова

В 2018 году было снесено летнее кафе, до лета 2022 года на месте оставались мотопарковка под деревянным навесом и большой мотоцикл. Необходимость в сносе арт-объекта, как уточнил Лукин, назревала давно, но конечной точкой стало участие дома в федеральной программе благоустройства. Жильцы путем голосования приняли решение построить на этом месте сквер – тропинки, несколько лавочек, фонари, деревья и растения. План зеленой зоны, как заверил глава ТСН «Факел», уже давно согласован. 23 июня подрядчик должен был зайти на объект для выполнения работ, однако начать благоустройство удалось пораньше.

- Владелец байк-бара и еще один собственник заведения в доме проголосовали против благоустройства, и когда стартовала реализация проекта по благоустройству, начались скандалы. Евгений Михайлов создавал строителям помехи, угрожал, что позовет своих байкеров, и они будут сидеть на тракторах, перегородят Красноармейский и так далее. Я вызвал наряд полиции, - отмечает председатель ТСН.

После этого прошло совещание в администрации Барнаула с привлечением всех сторон конфликта, но и тогда прийти к общему решению не удалось.

Отсутствие правовых оснований – не единственный аргумент из уст Лукина. Также он беспокоится о безопасности детей, которые залазили на мотоцикл, чтобы сфотографироваться или просто подурачиться.

- По периметру мотоцикла были врыты большие, довольно острые камни. Во время или после дождя там довольно скользко, а учитывая, что высота мотоцикла немалая, то при падении с него можно не только травмироваться, но и убиться. Я лично был свидетелем, когда зимой подростки лазали на мотоцикл и делали сальто в сугробы, а там прятались камни – сломать себе что-то несложно, - подчеркнул собеседник,

Наконец, что касается голосования, то повода сомневаться в его результатах нет. По словам Александра Лукина, на сайте ГИС ЖКХ есть отсканированная копия листа голосования каждого собственника.

- Все документы есть в открытом доступе. Голосование принимали участие лишь собственники помещений, арендаторы, а их у нас примерно треть, права голосовать не имеют, - добавило мужчина.

По плану благоустройства, уже к 23 июля рабочие должны были закончить все работы, однако из-за простоя сроки сместятся.

План благоустройства сквера. Фото: Александр Лукин

Что говорит общественность

Байкеры и другие барнаульцы довольно бурно отреагировали на снос полюбившегося арт-объекта. В день демонтажа мотоцикла на месте собрались желающие попрощаться с железным любимчиком, для него даже устроили настоящие похороны с гробом, венком и эпитафией.

«Похороны» арт-объекта. Фото: Лада Шевкунова

- Неравнодушные устроили флешмоб и похоронили наше благоустройство. Если бы они не спустили пар, то это ни к чему хорошему бы не привело, так как звучали разные протесты. Обыграли все в такой шуточной форме. Правда, для многих это, правда, трагедия – девчонки плакали. У общественности были мысли затыкать весь участок кладбищенскими цветами, но ограничились памятником из коробок, - рассказал о церемонии владелец мотоцикла и байк-бара Евгений Михайлов.

«Похороны» арт-объекта. Фото: Лада Шевкунова

Во время «похорон» байкеры написали памятные слова в честь демонтированного символа, а затем погрузили объект и проследовали за ним до пляжа «Водный мир», где он будет стоять, пока для мотоцикла не найдут новый участок. И еще неясно – найдут ли вообще. Как отметил владелец бара, сначала нужно пережить стресс из-за данной ситуации , а уже потом думать над дальнейшей судьбой арт-объекта.

К слову, горожане, которые с негативом встретили снос объекта, даже создали петицию в защиту мотоцикла. В поддержку проголосовали уже больше 7 тысяч человек.

- Это был хороший ориентир, который уже вжился в наш город, - говорит один из барнаульских байкеров Андрей Латышев.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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