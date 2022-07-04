Дожди с грозами на несколько дней накроют Алтайский край

В Алтайском крае немного похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае испортится погода. Регион накроют дожди и грозы, возможен град. Подробнее об этом рассказала Людмила Сырых, начальник алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, с 5 по 7 июля включительно районы Алтайского края окажутся в зоне прохождения атмосферных фронтов южного циклона. В регионе ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

– По предварительным данным усиление ветра с выпадением осадков ожидается в Алейском, Курьинском, Шипуновском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Рубцовском и Угловском районах. Также в период с 5 по 8 июля местами сохранится высокая (4 класс), в Угловском районе чрезвычайная (5 класс) пожароопасность, – уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в Алтайском крае немного похолодает. До 8 июля ночью ожидается +11…+16 градусов, а днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

Погода вновь станет спокойной уже 9 июля, когда на смену циклону в Алтайский край придет гребень европейского антициклона. Также в регионе станет теплее: днем в конце недели будет +25…+30 градусов.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 5 по 7 июля

Вторник, 5 июля

Ночью в крае ожидается +13…+18 градусов. Ночью местами по западу кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем столбики термометров покажут +23…+28 градусов. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, возможен град. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Среда, 6 июля

Ночью в крае ожидается +11…+16 градусов. Дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, возможен град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Четверг, 7 июля

Ночью в крае ожидается +11…+16 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по востоку порывы до 18 м/с.

Днем столбики термометров покажут +22…+27 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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