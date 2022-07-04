В Алтайском Заксобрании рассказали, какие федеральные законы вступают в силу в июле 2022

Теперь должники могут сохранить свои доходы в размере прожиточного минимума Фото: Олег УКЛАДОВ

Обязательная аттестация для гидов, сокращение сроков оформления паспорта, право должников на сохранение прожиточного минимума. В Алтайском Заксобрании рассказали, какие законы вступили в силу с июля текущего года. Подробности в нашем материале.

Право должников на сохранения прожиточного минимума

Теперь должники могут сохранить свои доходы в размере прожиточного минимума от списания, даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк без привлечения судебных приставов. Отметим, что для сохранения прожиточного минимума необходимо подать соответствующее заявление в кредитную организацию.

- Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу, - уточняют в Заксобрании.

Про пенсионные накопления

Изменения коснулись и пенсионных накоплений. Если суд признает, что они были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, будут возвращать изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Медицинское страхование

Согласно новому закону, при обращении за медпомощью с июля текущего года будет достаточно предоставить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.

- Граждане не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию. Если не подать соответствующее заявление, ее определит территориальный фонд ОМС, - говорят в АКЗС.

Аттестация для гидов

Все гиды и экскурсоводы, инструкторы-проводники обязаны пройти обязательную аттестацию, в противном случае им будет грозить административная ответственность. Отметим, что работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристических маршрутах могут только граждане РФ. Требование о гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников.

Паспорт будут изготавливать быстрее

Согласно новому законодательству, срок изготовления паспорта не должен превышать пять рабочих дней с момента приема документов органом МВД или МФЦ.

Регистрация и гражданство

Также упрощается процедура регистрации по месту жительства. Теперь можно встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района.

- Иностранные граждане и лица без гражданства — победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание, - добавляют в АКЗС.

Полная стоимость потребительского кредита

С 3 июля 2022 года полную стоимость потребительского кредита или займа в процентах годовых должны указывать с точность до третьего знака после запятой. Также на первой странице договора по вкладам должна быть указана минимальная гарантированная ставка. Как пишут в Заксобрании, эти меры помогут снизить риски при принятии решений о выборе вклада и кредитной организации.

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