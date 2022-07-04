На алтайских детских площадках обнаружили оголенные провода, перекопы и торчащую проволоку

Провода на площадке Фото: Общероссийский народный фронт

В Алтайском крае активисты проверили около 60 детских площадок и игровых комплексов. Общественники выявили различные нарушения, среди которых торчащие оголенные провода и перекопы. Об этом сообщает ОНФ.

Помимо прочего, в списке выявленных нарушений – отсутствие информационных табличек и разрытая территория. Общественники направили перечень в администрации муниципалитетов, прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка.

Некоторые дефекты на детских площадках Барнаула до сих пор не устранены и не так давно активисты столкнулись с новыми проблемами. Так, в Зеленой зоне в поселке Южном заметили фонарь с оголенными проводами. К счастью, это нарушение быстро ликвидировали. При замере напряжения на токоведущих частях значения показателей составили 236 В.

– Любой человек, будь то взрослый или ребенок, при соприкосновении с ними, мог получить серьезную травму. Общественники отметили, что за объектом никто не следит. Смонтированная система видеонаблюдения неэффективна, потому что акты вандализма проявляются на площадке практически регулярно, – сообщает ОНФ.

Также на большинстве детских площадок в Алтайском крае общественники выявили и отсутствие информационных табличек или их несоответствие техническому регламенту. Кроме того, на многих игровых площадках установлены качели с жесткими элементами подвеса, которые уже давно запрещены.

Если говорить о других нарушениях, то в краевой столице зафиксировали установку контейнера для раздельного накопления сухих отходов (пластика), что является нарушением требований СанПиНа. В Октябрьском районе на улице Союза республик на площадке лежали обрезки деревьев, а на улице Юрина вблизи детской зоны перекопан двор, ограждение площадки имеет острые кромки, торчащую проволоку.

Активисты подчеркнули, что по регламенту осмотр игрового оборудования должны проводить каждый день. Они напомнили, что ранее результаты мониторинга, проведенного накануне Дня защиты детей в Барнауле передали в надзорные органы.

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