Из-за посетителей в барнаульском зоопарке погиб косуленок

Посетителей просят не кормить животных Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В барнаульском зоопарке посетили перекормили косуленка и он умер. Также заболели другие животные. Об этом сообщают работники «Лесной сказки» на официальной странице в «ВКонтакте».

Посетители кормили животных на ферме и в результате заболели козы, морские свинки, кролики.

– И самое грустное – у нас погиб косуленок. Следствием этого стало то, что посетители кормят животных. Морковь, яблоко, капуста — оно допустимо в рационе, но в определенных количествах. Поэтому мы просим – не кормите, пожалуйста, наших животных, — рассказала сотрудница «Лесной сказки».

В комментариях жители Барнаула поддержали работников зоопарка и призывали посетителей послеживать их совету.

– Если вы так сильно хотите покормить животных, лучше дайте денег для этого зоопарку! Они сами распределят все продукты в нужном количестве и качестве. Терпения и сил сотрудникам зоопарка, – написала Катерина.

– Сочувствую. Сколько раз об этом говорили и писали, а некоторые все равно кормят, – считает Ксения.

– Как печально... Люди, прислушайтесь к работникам парка! Научите детей любить животных и заботится о них, – добавила Людмила.

– Как жалко маленького. Хоть бы остальные поправились, – написала Юлия.

– Вот представляю, что у работников зоопарка в душе творится! Для посетителей стараются, просят не кормить животных, так ведь нет, делают все равно свое гадкое дело. То ли тупые, то ли злые. Может продавать билеты с инструкцией, где прямо крупно выделить, красными буквами, животных не кормить. К каждому надзирателя не поставишь, – отметила Марина.

Напомним, в 2020 году в барнаульском зоопарке погибли три белки, которых также закормили посетители.

Ранее мы писали о том, что в этом году барнаульском зоопарке вновь случился настоящий бэби-бум. Прибавление произошло у северных оленей и косуль, сурикатов, козлов и других животных Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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