Малолетний внук и бабушка погибли из-за обрушения потолка в доме

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

3 июля в Барнауле в результате обрушения потолка в доме скончались 61-летняя женщина и её четырехлетний внук. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, еще трое детей, которые гостили у бабушки, травмированы.

Трагедия произошла в частном доме по адресу улица Гвардейская, 53. Дети гостили у бабушки и легли спать. Утром в доме внезапно обвалился потолок. Большая часть обломков упала на женщину и маленького внука, они погибли на месте. Еще трое малолетних детей, два мальчика и девочка, получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Уточняется, что дом не был признан аварийным. Семью характеризуют положительно.

- Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), - отметили в следкоме.

Сейчас на месте продолжают работать следователи, все обстоятельства трагедии уточняются. Как добавили в следкоме, балки перекрытия кровли были сгнившими.

Кроме того, прокуратура Алтайского края по поручению прокурора Антона Германа организована проверку. На место ЧП выехал прокурор Центрального района краевой столицы Василий Воробьев.

- Проводится проверка в ходе которой будет дана оценка действиям органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

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