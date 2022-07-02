Более 7,5 тысяч человек пострадали от присасывания клещей в Алтайском крае

Активность клешей идет на спад Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала сезона активности клещей в поликлиники Алтайского края края с жалобами на присасывание обратились 7686 человек, из них 2182 – дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Из общего числа пострадавших 2747 человек, в том числе 474 ребенка – жители Барнаула. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. Добавим, что за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 491 житель Алтайского края.

С начала эпидсезона зарегистрировано 178 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 34 детей в возрасте до 14 лет, а также 5 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка. Комиссионно подтверждены 2 случая заболевания клещевым энцефалитом у взрослых. В стационарах края находятся 5 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них один пациент с тяжелой формой заболевания.

- Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» при исследовании клещей, снятых с пострадавших от их присасывания, в 8,4% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 20,2% клещей – возбудитель клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас отмечается спад активности клещей, однако опасность пострадать все еще есть. При выезде на природу следует носить защитную одежду, проводить регулярные осмотры, а также использовать репелленты.

В случае присасывания клеща нужно сразу же обратиться за медицинской помощью в травмпункты медицинских организаций по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Его следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что он заражен вирусом клещевого энцефалита.

Ранее мы писали о том, где проводят лабораторное исследование членистоного на зараженность его вирусом клещевого энцефалита. Список адресов можно найти здесь.

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