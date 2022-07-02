Звездные гости и яркие фильмы: как пройдет фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

Гостей ждет множество сюрпризов Фото: Олег УКЛАДОВ

С 19 по 23 июля состоится фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Он будет масштабным и включает различные мероприятия. Рассказываем, как пройдет главная культурная акция региона в 2022 году.

Традиционно география фестиваля будет включать в себя разные города Алтайского края, среди которых Барнаул, Бийск, Сростки Новоалтайск, Славгород, Камень-на-Оби Павловск, Ребриха. Немало мероприятий в этом году пройдет в селе Алтайское, отметили в минкультуры региона.

Одна и особенностей программы фестиваля в этом году - увеличение числа кинопрограмм и кинопоказов. Вместе с программами полного и короткого метра, которые также сохраняются в составе Шукшинского фестиваля, запланированы две спецпрограммы. Это ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского с участием киноведа Андрея Апостолова и спецпрограмма фильмов Натальи Бондарчук, которые представит актриса Мария Бурляева.

- Также нас ждут интересные перекрестные межмузейные проекты. Так, в музее Шукшина в Сростках будут представлены выставочные проекты Красноярского краеведческого музея «Василий Шукшин - Виктор Астафьев». И у нас будет совместный проект Алтая и Крыма, это межмузейная лаборатория «Единство непохожих» с презентацией литературных музеев Крыма. Кроме того, у нас в гостях будет Иркутский областной краеведческий музей. Таким образом, Крым и два региона Сибири будут представлены в музейных программах и в музейном сообществе», - сказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Немало ярких мероприятий ожидается в Сростках. Среди них всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики», фестиваль Сростинского пирога. Более масштабно пройдет выставка народных ремесленников «Город Мастеров», которая займет на горе Пикет площадь около 1,5 тысяч квадратных метров. Состоится фестиваль гармонистов, конкурс гончаров, мастер-классы.

Среди почетных гостей Шукшинского фестиваля в этом году- актрисы Ирина Муравьева и Олеся Судзиловская. После заключительной программы на горе Пикет пройдет концерт группы Варвары Визбор.

Продолжается работа по приглашению кинематографистов, которые примут участие в кинофестивале и представят фильмы. Окончательный состав участников станет известен к концу следующей недели. Тогда же представят афишу Шукшинского кинофестиваля. В программу полного метра планируют включить 10 картин.

- Особое внимание на оргкомитете было уделено вопросам обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, организации питания в Сростках и на горе Пикет, благоустройства мест проведения фестиваля, - подчеркнули в минкультуры.

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