Глянцевые губы и яркие тени: визажист назвала тренды в макияже 2022

Остаются в тренде графичные стрелки. Фото: Яна Бадинова

Какой тон лучше подобрать, чтобы выглядеть стильно? Акцент на губы, а может быть лучше на глаза? Теперь можно все и сразу. Барнаульский визажист Яна Бадинова назвала тренды в макияже 2022. В моду возвращаются «нулевые»!

- Если говорить о макияже глаз, то сейчас актуальные цветные акценты, например зелёный цвет, который переходит в легкую дымку, так же можно делать акценты на внутренние уголки глаз, - говорит Яна.

Еще один тренд, который вернулся из «нулевых» - глянцевые губы. Поэтому матовые помады пока что можно отложить в сторону. В выборе блеска, со слов визажиста, стоит отдавать предпочтение натуральным оттенкам. Глянцевые губы помогут разбавить самый простой макияж, состоящий из туши для ресниц и тона. Также блеск для губ будет уместен и для более ярких цветных решений в макияже.

Глянцевый блеск на губах. Фото: Яна Бадинова

- Остаются в тренде графичные стрелки. Они могут быть черными, а могут быть цветными. Не забывайте, создавая графику на глазах, о том, что все линии и детали должны быть четкими, - рассказывает визажист.

Отметим, что залог красивого макияжа – ровный тон лица. Как говорит визажист, в тренде снова матовая кожа лица. Главный совет – не переусердствуйте с пудрой. Лучше всего подобрать хороший тональный и увлажняющий крем.

Матовая кожа. Фото: Яна Бадинова

- Теперь можно сочетать, что раньше казалось несочетаемым – смоки и алые губы. Такой образ подойдет для выхода в свет или вечеринки с друзьями, - отметила Яна.

Сочетание «смоки» и алые губы. Фото: Яна Бадинова

Ранее мы писали, что барнаульский стилист назвала самые трендовые вещи летнего сезона 2022. Кстати, многие из них также вернулись к нам из прошлого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернулись в моду из прошлого века! Стилист назвала самые трендовые вещи летнего сезона 2022

Барнаульский стилист назвала самые модные вещи летнего сезона (подробнее)