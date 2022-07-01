До 22,5 тысячи рублей: в Алтайском крае молодые медики с 1 июля будут получать выплаты по новому закону

На базе семи межрайонных центров в Алтайском крае планируется создать выездные бригады узких специалистов. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 июля в Алтайском крае вступает в силу закон о статусе медицинского работника. Что он даст медикам и на какие новые выплаты можно рассчитывать, пояснили в региональном Миндраве.

Сумма зависит от срока

По новому закону молодым медикам в первые годы работы назначаются ежемесячные дополнительные выплаты.

Фельдшерам ФАПов, станций и отделений скорой помощи, кабинетов неотложной и доврачебной медпомощи:

- за первый год работы - 6000 рублей в месяц,

- за второй год работы - 9000 рублей в месяц,

- за третий год работы - 15000 рублей в месяц.

Участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам:

- за первый год работы - 9000 рублей в месяц,

- за второй год работы - 13500 рублей в месяц,

- за третий год работы - 22500 рублей в месяц.

Условия получения

Не все молодые медики могут рассчитывать на выплаты по умолчанию. Для этого необходимо соблюсти ряд условий.

– Медработник должен быть устроен в краевую государственную медорганизацию не позднее 1 июля 2022 года, а также не позднее полугода после допуска к работе;

– Медик должен работать на полную ставку;

– Также необходимо отработать полную норму своего рабочего времени.

Выплаты на наставничество и разъезды

Также дополнительные выплаты предусмотрены и для опытных медиков, которые будут курировать работа начинающих специалистов.

За каждого молодого врача медик будет получать 1000 рублей. При этом за одним наставником должно быть закреплено не более пяти начинающих.

На базе семи межрайонных центров в Алтайском крае планируется создать выездные бригады узких специалистов. Врачам, которые будут уходить в их состав, будут выплачивать дополнительно по 10 тысяч рублей.

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