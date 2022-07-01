В Барнауле 21-летний водитель без прав протаранил автомобиль Росгвардии, уходя от погони

Полицейские составили несколько административных материалов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 1 июля в Барнауле водитель уходил от погони и протаранил автомобиль Росгвардии, который перегородил ему путь. Молодого человека задержали, сообщает региональное управление МВД.

В 3:30 часов барнаульские сотрудники ГИБДД заметили на улице автомобиль ВАЗ 2110, который хаотично двигался по дороге. Инспекторы решили остановить машину для проверки документов и подали сигнал через громкоговоритель. Водитель проигнорировал требования и сильнее разогнался, началась погоня.

Во время движения водитель легковушки продолжал игнорировать требования об остановке и на помощь сотрудникам ГИБДД пришли росгвардейцы. На улице Гущина, № 219 они перегородили дорогу своим автомобилем и ВАЗ врезался в машину правоохранителей. После этого водителя задержали.

Выяснилось, что за рулем легковушки находился 21-летний молодой человек, у которого не было прав. Экспертиза показала, что парень сел за руль трезвым, однако ему все равно придётся ответить за содеянное.

- Оформлен протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления); ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неиспользование владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), - резюмировали в МВД.

Ранее мы писали о том, что в Рубцовске водитель хотел скрыться от полицейских и в итоге травмировал одного из них. Правоохранитель хотел проверить документы и стоял позади машины. В этот момент водитель сдал назад, при этом дверь авто была открыта, в итоге он зацепил ей полицейского и протащил несколько метров. Пострадавшего госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель из Рубцовска зацепил полицейского и протащил его несколько метров

Правоохранитель получил множественные травмы и был госпитализировали (подробнее)