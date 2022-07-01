Jony, Клава Кока и группа «Градусы»: какие звезды приедут с гастролями летом-2022 на Алтай

Клава Кока выступит на курорте в Яровом Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето в самом разгаре, а чтобы оно стало еще жарче и зажигательней, можно сходить на концерты популярных российских исполнителей. Рассказываем, какие звезды приедут с гастролями летом-2022 на Алтай.

Jony (12+)

В Барнаул с гастролями приедет с сольным концертом известный поп-исполнитель Jony, который уже два года подряд штурмует молодежные хит-парады. Он споет всеми любимые «Комету», «Небесные розы», «Пустой стакан» и другие песни.

Когда: 15 июля в 20:00

Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)

Стоимость билетов: 2300 – 6500 рублей

Gayazov$ Brother$ (12+)

Также с гастролями приедут в Барнаул авторы популярных зажигательных хитов «Увезите меня на Дип-хаус», «Кредо мое», «До встречи на танцполе». Билетов на сольный концерт группы «Gayazov$ Brother$» становится все меньше.

Когда: 15 июля в 20:00

Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)

Стоимость билетов: 2000 – 3000 рублей

Леша Свик (12+)

- Концерт Лёши Свика – это взрывные биты, чистый живой звук, лучшие спецэффекты и тонны яркого света эмоций. А ещё – неудержимый слэм, любимые лиричные треки и особенная, непередаваемая атмосфера, которую артист дарит зрителям своим уникальным звучанием, делающим сумасшедшую программу ещё мощнее! – рассказывают организаторы концерта.

Когда: 16 июля в 20:00

Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)

Стоимость билетов: 2000 – 3000 рублей

Te100steron (18+)

«Эта не женщина… это беда!». На курорте в Яровом выступит группа Te100steron. В репертуаре братьев Андрея и Валерия Бирбичадзе найдутся композиции, которые придутся по вкусу каждому.

Когда: 2 июля в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 42»

Стоимость билетов: 800 рублей

Градусы (18+)

В Яровом хиты исполнит и популярная поп-рок группа «Градусы». Организаторы обещают зажигательную атмосферу! У «Градусов» каждому стоит «научиться не париться по пустякам».

Когда: 8 июля в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»

Стоимость билетов: 1800 рублей

Dabro (18+)

С душевными песнями о любви на курорт в Яровое приедет группа «Dabro». На сцене прозвучит и новинка июня 2022 – «Давай запоем».

Когда: 22 июля в 22.00.

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».

Стоимость билетов: 1700 рублей.

Mary Gu (18+)

Эта певица полюбилась своим поклонникам проникновенными текстами о любви и яркими танцевальными хитами. В Алтайском крае Mary Gu презентует свой новый альбом.

Когда: 16 июля в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».

Стоимость билетов: 1700 рублей

Хабиб (18+)

На курорте в Яровом зажигательную атмосферу со своим хитом «Ягода-малинка» создаст певец Хабиб.

Когда: 23 июля в 22:00.

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».

Стоимость билетов: 1700 рублей.

Группа Pizza (18+)

Еще одна вечеринка пройдет с участием группы «Pizza». В их исполнении прозвучат: «Оружие», «Улыбка», «Лифт» и многие другие композиции.

Когда: 29 июля в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»

Стоимость билетов: 1700 рублей

Niletto (18+)

Июльский марафон звезд в Алтайском крае завершит Niletto со своей танцевально-музыкальной программой. Отметим, что певец исполнит хиты и новинки.

Когда: 30 июля в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»

Стоимость билетов: 2000 рублей.

Ханна (18+)

По мнению певицы, она создает музыку, под которую хочется танцевать. Жители Алтайского края смогут проверить это утверждение в августе в Яровом.

Когда: 6 августа в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».

Стоимость билетов: 1700 рублей.

Клава Кока (18+)

Завершит летнюю плеяду звезд в Алтайском крае любимица молодежи Клава Кока. Вечеринка не обойдется без популярных песен «Краш» и «Покинула чат».

Когда: 13 августа в 22:00

Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»

Стоимость билетов: 2000 рублей

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