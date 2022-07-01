Jony, Клава Кока и группа «Градусы»: какие звезды приедут с гастролями летом-2022 на Алтай

Клава Кока выступит на курорте в Яровом
Фото: Иван МАКЕЕВ
Лето в самом разгаре, а чтобы оно стало еще жарче и зажигательней, можно сходить на концерты популярных российских исполнителей. Рассказываем, какие звезды приедут с гастролями летом-2022 на Алтай.
Jony (12+)
В Барнаул с гастролями приедет с сольным концертом известный поп-исполнитель Jony, который уже два года подряд штурмует молодежные хит-парады. Он споет всеми любимые «Комету», «Небесные розы», «Пустой стакан» и другие песни.
Когда: 15 июля в 20:00
Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)
Стоимость билетов: 2300 – 6500 рублей
Gayazov$ Brother$ (12+)
Также с гастролями приедут в Барнаул авторы популярных зажигательных хитов «Увезите меня на Дип-хаус», «Кредо мое», «До встречи на танцполе». Билетов на сольный концерт группы «Gayazov$ Brother$» становится все меньше.
Когда: 15 июля в 20:00
Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)
Стоимость билетов: 2000 – 3000 рублей
Леша Свик (12+)
- Концерт Лёши Свика – это взрывные биты, чистый живой звук, лучшие спецэффекты и тонны яркого света эмоций. А ещё – неудержимый слэм, любимые лиричные треки и особенная, непередаваемая атмосфера, которую артист дарит зрителям своим уникальным звучанием, делающим сумасшедшую программу ещё мощнее! – рассказывают организаторы концерта.
Когда: 16 июля в 20:00
Где: комплекс «Планета Q» (г. Барнаул, улица Балтийская, 47)
Стоимость билетов: 2000 – 3000 рублей
Te100steron (18+)
«Эта не женщина… это беда!». На курорте в Яровом выступит группа Te100steron. В репертуаре братьев Андрея и Валерия Бирбичадзе найдутся композиции, которые придутся по вкусу каждому.
Когда: 2 июля в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 42»
Стоимость билетов: 800 рублей
Градусы (18+)
В Яровом хиты исполнит и популярная поп-рок группа «Градусы». Организаторы обещают зажигательную атмосферу! У «Градусов» каждому стоит «научиться не париться по пустякам».
Когда: 8 июля в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»
Стоимость билетов: 1800 рублей
Dabro (18+)
С душевными песнями о любви на курорт в Яровое приедет группа «Dabro». На сцене прозвучит и новинка июня 2022 – «Давай запоем».
Когда: 22 июля в 22.00.
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».
Стоимость билетов: 1700 рублей.
Mary Gu (18+)
Эта певица полюбилась своим поклонникам проникновенными текстами о любви и яркими танцевальными хитами. В Алтайском крае Mary Gu презентует свой новый альбом.
Когда: 16 июля в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».
Стоимость билетов: 1700 рублей
Хабиб (18+)
На курорте в Яровом зажигательную атмосферу со своим хитом «Ягода-малинка» создаст певец Хабиб.
Когда: 23 июля в 22:00.
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».
Стоимость билетов: 1700 рублей.
Группа Pizza (18+)
Еще одна вечеринка пройдет с участием группы «Pizza». В их исполнении прозвучат: «Оружие», «Улыбка», «Лифт» и многие другие композиции.
Когда: 29 июля в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»
Стоимость билетов: 1700 рублей
Niletto (18+)
Июльский марафон звезд в Алтайском крае завершит Niletto со своей танцевально-музыкальной программой. Отметим, что певец исполнит хиты и новинки.
Когда: 30 июля в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»
Стоимость билетов: 2000 рублей.
Ханна (18+)
По мнению певицы, она создает музыку, под которую хочется танцевать. Жители Алтайского края смогут проверить это утверждение в августе в Яровом.
Когда: 6 августа в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22».
Стоимость билетов: 1700 рублей.
Клава Кока (18+)
Завершит летнюю плеяду звезд в Алтайском крае любимица молодежи Клава Кока. Вечеринка не обойдется без популярных песен «Краш» и «Покинула чат».
Когда: 13 августа в 22:00
Где: г. Яровое, прибрежная зона «Причал 22»
Стоимость билетов: 2000 рублей
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