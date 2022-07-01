Какие улицы останутся без газа в Барнауле с 5 по 9 июля 2022

В Барнауле под отключение попадают жители центра в старой части города, микрорайона Булыгина и ВРЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

У барнаульцев и жителей городских поселков с 5 по 9 июля не будет газа. Его отключат из-за ремонтных работ – необходимо заменить запорную арматуру на распределительном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснил гендиректор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Алексей Гладких, запорная арматура отключает газ в трубе, если это необходимо. Сейчас задвижки износились, поэтому конструкцию нужно заменить.

В Барнауле под отключение попадают жители центра в старой части города, микрорайона Булыгина и ВРЗ. Газа не будет на улицах Ползунова, Гоголя, Льва Толстого, Чехова, Луговой, Мало-Тобольская, Пушкина, на переулках Радищева, Циолковского, Некрасова, Трудовой, улицах Короленко, Никитина, Анатолия, Пролетарская, Максима Горького, Промышленная, Партизанская, Чкалова, Кирова, Песчаная, Папанинцев, Димитрова, Шевченко, проспекте Строителей и др.

Также от газа на пять дней будут отключены жители Горы. Это Змеиногорский тракт, улицы Ломоносова, Ляпидевского, Мало-Олонская, Фомина, Фроловых, Центральная, Чапаева и многие другие.

Помимо этого, газа не будет в поселках Лебяжье, Южный, Бельмесево, Борзовая Заимка, Цветы Алтая и у жителей станции Ползуново.

С полным списком адресов, которые попадают под отключение, можно ознакомиться здесь.

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