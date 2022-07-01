Возможна беда! Три самых опасных дня в июле-2022

Накануне этих дат нужно мысленно приготовиться к неприятностям и настроиться на решение сложных ситуаций Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В каждом месяце года есть особо опасные дни, когда с человеком может приключиться беда. Барнаульский астролог Вера Топчеева рассказала, в какие числа следует быть особенно бдительными.

- Лучше заранее подстелить себе соломку, - считает специалист по звездам. – Накануне этих дат мысленно приготовиться к неприятностям и настройтесь на решение сложных ситуаций.

12 июля

Возможны хаос и конфликты в делах семейных и любовных. Со вторыми половинками возможны такие серьезные ссоры, которые в дальнейшем приведут к разрыву отношений. Так что в этот день лучше вообще помалкивать или соглашаться с тем, что вам говорят.

- Сдерживайте свои эмоции, даже если внутри все кипит! – советует астролог.

14 июля

А в этот день постарайтесь последить за своими финансами. Вы можете потерять кошелек с крупной суммой, стать жертвой мошенника или совершить крайне неудачную покупку за бешеные деньги (например, приобрести б/у автомобиль с серьезными неполадками, о которых вас не предупредили).

- Покупки лучше перенести на другой день, в кошельке оставить только мелочь, а если вам звонят с незнакомого номера и просят совершить какие-то манипуляции с банковской картой, просто бросьте трубку, - говорит Вера Топчеева.

23 июля

23 июля возможны травмы, причем тяжелые, и несчастные случаи! Это выходной, поэтому многие отправятся на природу, на пляж, в горы. Будьте очень внимательны: смотрите себе под ноги, по сторонам, не купайтесь на глубине.

- А в энергетическом плане в этот день многие почувствуют упадок сил и потерю мотивации. Из-за этого возможны агрессия и нервные срывы, - объясняет астролог.

Но будьте спокойны, не нервничайте, займитесь приятными делами (просмотром фильма, чтением книги, творчеством и так далее). Тем более, что это спасет от вас травм.

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