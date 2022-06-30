Выглядеть на миллион. Какие косметические процедуры помогают обмануть возраст

Ведущий алтайский косметолог Инна Сковородникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Согласитесь, что с каждым годом становится все больше женщин, которые выглядят лет на десять, а то и больше моложе своего официального возраста. На улицах много красивых дам, идущих с внуками, которых назвать бабушкой язык не поворачивается. Достижения косметологии позволяют прекрасно обманывать время. О современных способах омоложения мы поговорили с ведущим алтайским косметологом Инной Сковородниковой.

Результат налицо

- Инна, я знаю, у вас всегда большой поток посетителей. С какими запросами чаще всего обращаются женщины?

- В последние два года, по моим наблюдениям, картина поменялась. Если раньше большинство наших клиенток были готовы на небольшие процедуры: уходы, чистки, пилинги - поддерживать внешность «по лайту», то сейчас увеличилось количество пациенток, нацеленных на яркий результат, пусть даже сама процедура будет более травматичной. Женщины готовы два дня после процедуры посидеть дома, восстановиться, но им нужно увидеть разительные перемены.

Откройте мне веки

- На блефорапластику к вам очередь на полтора года вперед. Эта процедура стала настолько модной сейчас?

- Операция на веках всегда была одной из самых востребованных. После коррекции формы век убираются нависания и мешки, достигается яркий эффект омоложения, усталый взгляд превращается в открытый и выразительный.

- Как долго длится период реабилитации и сколько держится результат?

- Швы снимаем через неделю, обычно я рекомендую пациентам оставлять две недели на реабилитацию. Эффект от процедуры длительный - такого нависания, какое было, никогда больше не будет. Но если через 10-15 лет клиентка решает, что ситуация изменилась и надо усилить эффект, мы работаем с областью лба, подтягиваем брови и т. д.

Война с морщинами

- Главный бич женской красоты - морщины. Какие сегодня есть способы стирания этих штрихов старости?

- Существуют два типа морщин: динамический и статический. Динамический зависит от мимической активности. Речь идет о межбровных заломах, гусиных лапках и т.д. Эти морщинки легко коррелируются инъекциями ботулотоксина (ботокс, диспорт т.д.).Со статических морщинами (в области щек, шеи) нужна более длительная работа. Здесь важно улучшить структуру кожи, подключая аппаратные методики, игольчатый лифтинг Морфеус 8, лазерные шлифовки и т. д. Кроме того, важно увлажнять и питать кожу, к примеру, с помощью инъекций, направленных на выработку коллагена, сегодня достаточно много препаратов на основе гиалоурановой кислоты, с добавлением пептидов, янтарной кислоты и т.д. Процедура биоревитализации очень хороша для тонкой кожи с мелкими морщинами. Если кожа плотная, пористая, мы рекомендуем такую универсальную процедуру как плазмолифтинг (активный мезотерапевтический коктейль, который готовим из вашей крови в день посещения). Для коррекции носогубных складок можно использовать филеры и т.д. Выбор методов большой.

Убираем пигментацию

- Реально ли бороться с пигментацией в косметологических салонах?

- Здесь вопрос в том, как сохранить эффект. Нет таких процедур, чтобы избавиться от нее навсегда. Мы работаем с пигментацией комплексно. За проблемой этой кроется, как правило, нарушение метаболизма, выработки мелатонина работы печени и т.д. Иногда можно поменять питание, препараты лекарственные добавить. На этом фоне эффект от фотоомоложения (самый прогрессивный препарат который на рынке есть Люмека) может быть более ярким и пролонгированным. Ну и, конечно, людям с такой проблемой мы советуем не выходить на улицу без солнцезащитного крема.

Вернуть сияние

- С годами кожа теряет упругость. Есть ли такие волшебные способы, что приходишь в салон - и лицо молодеет после одной процедуры?

- Да, есть. К примеру, радиоволновой лифтинг Морфеус-8, о котором я уже упоминала. Во время процедуры прогреваются глубокие слои дермы, стимулируется выработка коллагена и эластина. Но тут надо подумать, есть ли ресурс у кожи, чтобы дать такой мощный отклик. У кого-то эта процедура сработает на «вау!», а кто-то скажет - почему мне не так повезло?

- Можно ли определить, повезет или не повезет, чтобы не тратить деньги?

- Я люблю дружить с пациентами. Мои клиенты в большинстве случаев сдают анализы, по результатам которых принимается решение – стоит или нет назначать процедуру. Некоторые бьюти-проблемы требуют лечение у эндокринолога. Кстати, приведу пример – например, темные круги под глазами. Пациенткам, у которых есть такая проблема, всегда назначаю анализ на уровень гемоглобина и ферритина.

- А если идешь на праздник и нужно срочно помолодеть за час, что в тренде?

- Безоперационное введение витаминов и микроэлементов. Процедура называется дермадроп - под большим давлением ультразвуком дробится сыворотка на сверхмелкие частицы и на сверхзвуковой скорости проникает в слои дермы. Результат сопоставим с инъекционными методами.

Избавиться от «бульдожьих щечек»

- Что нужно делать, чтобы не было брылей, которых еще называют бульдожьими щечками

- Тут два подхода к делу. Как не допустить и как избавиться. Скажу несколько слов о нитевом лифтинге, который очень активно практикую. У меня две группы пациентов, которым я делаю нити. Первые - достаточно молодые, у них все более-менее сохранно, но они заметили первые признаки возрастных изменений и не хотят запускать ситуацию. В таких случаях используем нити малотравматичные, которые выступают в качестве каркаса нижней части лица, они изготовлены из молочных и гиалоурановых кислот и постепенно растворяются, стимулируя выработку коллагена и увлажняя при этом кожу. Такие пациенты раз в два года армируют лицо, и оно у них не плывет.

Вторая группа – это те, у которых уже есть явное выражение брылей, и им требуется коррекция. Здесь мы используем более сильные лифтинговые методы. Поднимаем уже другими нитями щечно-скуловую зону и корректируем зону овала.

Я считаю, что нити - это один из самых быстрых и самых эффективных способов увидеть результат, подойдя после процедуры к зеркалу. Нити стоят в коже до полутора лет, а потом рассасываются бесследно. Здесь нужно понимать, что результат нужно поддерживать, с такими пациентами мы планируем встречи раз в полтора года.

Выбрать стратегию

- Инна, вы великолепно выглядите. Поделитесь, какие процедуры сами использовали.

- Спасибо, я действительно пользуюсь всеми благами косметологии. Не скрываю, что первые нити я поставила в 26 лет, уже больше 10 лет назад. Это была своего рода профилактика и каждые два года я выполняла эту процедуру, и теперь, приближаясь к 40, понимаю, что это была правильная стратегия. Но мало поднять ткани, важно, чтобы кожа была сияющая. Для этого я использую и биоревитализацию и радиолифтинг и другие методики, уже перечисленные.

- Есть ли точка, после которой к косметологу идти бесполезно, нужно записываться к пластическому хирургу?

- Смотря какой запрос. Если есть большая потребность улучшить шею, овал лица в зрелом возрасте и пациентка хочет получить яркий выраженный эффект надолго, то здесь будем рекомендовать обратиться к пластическому хирургу. Ну а сеточку морщин можно убрать и у косметолога.

- Сегодня много говорится о фитнесе для лица. Как вы к этому относитесь, считаете ли хорошим средством сохранения красоты?

- Скорее нет, чем да. Мышцы на лице разные. Одним важно напряжение, какие-то, наоборот, нужно расслабить. И бездумно напрягать те и другие, я считаю, лучше не стоит.

- Еще один актуальный вопрос. Как лучше ухаживать за кожей летом?

- Это, во-первых, базовый стандарт - хорошее очищение, тонизирование, питание, увлажнение и обязательное использование солнцезащитного крема с SPF не менее 30.

Зеркало и ловушки

- Слышала мнение, что если начнешь ставить инъекции красоты, потом подсаживаешься на них, и нужно будет делать уже постоянно.

-Это скорей психологическая ловушка. Когда человек видел, как от укольчика морщины разглаживаются, ему уже тяжело смотреть на морщины¸ глядя в зеркало.

- Телеведущая Екатерина Андреева в одном из интервью сказала, что старается меньше смотреться в зеркало, чтобы не видеть недостатков , не концентрироваться на них..

- Совершенно верно. Иногда приходят пациентки, которых раздражает в себе какой-то изъян, при этом он абсолютно не очевиден окружающим. Пытаюсь переубедить их, что это не такая большая проблема и не стоит бросать все силы на ее решение и акцентировать столько внимания. Но женская психология срабатывает... Вообще, восприятие себя очень важно. Я восхищаюсь теми девушками, которые не видят в себе изъянов, и я никогда не скажу об изъянах, если меня не попросят об этом.

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