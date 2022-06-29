На Алтае школьники спасли тонущих детей

Купаться нужно только на проверенных и официально открытых пляжах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьники Александр Капелист и Тимофей Миронов спасли девочек, которые тонули. Подробнее о юных героях рассказали в региональном управлении МЧС.

26 июня в солнечный воскресный день Александр Капелист вместе с родителями отдыхал на Барановской плотине недалеко от Змеиногорска.

– Купаясь в воде он увидел, как неподалеку от него девочка 5-6 лет упала с надувного круга и не могла забраться обратно. Ребенок мог бы утонуть, но парень быстро сориентировался и отважно кинулся на помощь, – рассказали в ведомстве.

Школьник смог подхватить тонущего ребенка и вернуть ее на спасательный круг, а затем доставил на берег. Помощь медиков девочке не понадобилась. Отважный подросток учится в 9 классе Змеиногорской школы № 1, любит плавать, но героем себя не считает.

Другой случай произошел 25 июня на протоке Оби в селе Бобровка, когда 13-летний Тимофей Миронов направлялся отдыхать с родителями на реку. Плавая, он заметил, как девочка лет восьми начала тонуть. Подросток нырнул и быстро достал пострадавшую со дна, доплыл до суши и вынес ее на берег. После этого мальчик стал громко звать на помощь.

Вскоре отозвался один из отдыхающих, местный житель Александр, который сделал девочке искусственное дыхание, она пришла в сознание. С признаками утопления ее госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

– Купаться нужно только на проверенных и официально открытых пляжах. Нельзя заплывать за буйки, подплывать близко к лодкам или катерам, баловаться на воде. Ни в коем случае нельзя оставлять детей одних без присмотра взрослых! Не позволительно на пляже употреблять алкоголь! О происшествиях сообщайте по телефону «112», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что пляжи и бассейны в Алтайском крае 2022 уже давно подготовлены к новому сезону и ждут своих посетителей. Полный список можно найти здесь.

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