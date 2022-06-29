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Общество29 июня 2022 6:20

«Клюют» даже молодые: мошенники разводят на деньги жителей Алтайского края новым изощренным способом

Злоумышленники действуют под маской оператора сотовой связи
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
«Клюют» на уловку жуликов даже молодые люди

«Клюют» на уловку жуликов даже молодые люди

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый вид телефонного мошенничества. «Клюют» на уловку жуликов даже молодые люди. Так, недавно жертвой злоумышленников стала 24-летняя жительница Барнаула. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

– Накануне в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу обратилась 24-летняя жительница краевой столицы и сообщила, что неизвестные оформили на ее имя кредит в сумме 38000 рублей, из которых успели перевести на подконтрольный им счет 35000 рублей, – сообщают в МВД.

Девушка рассказала, что ей стали звонить якобы от оператора сотовой связи. По телефону сказали, что необходимо продлить срок действия договора на обслуживание сим-карты. Для этого клиентке нужно было продиктовать свои паспортные данные. Она отказалась, так как это требование ее насторожило.

Но на том конце провода злоумышленники были настойчивыми. Звонки не прекращались. В очередной раз собеседник немного упростил задачу. Он продиктовал код и попросил ввести его на телефоне. Девушка положила трубку, но на своем телефоне всё-таки ввела продиктованный неизвестным код. Последствия этих действий вскрылись через день. Потерпевшая не смогла войти в личный кабинет банка. При обращении в финансовую организацию, она узнала об оформленном на нее кредите.

– Как установили сотрудники полиции, при введении кода произошла активация переадресаций с абонентского номера потерпевшей на номер мошенников. Тем самым злоумышленники получили доступ к установленным на телефоне приложениям, – рассказали в полиции.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что ни в коем случае нельзя вводить в телефоне поступившие от неизвестных коды, а также называть их звонившим.

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