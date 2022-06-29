«Клюют» даже молодые: мошенники разводят на деньги жителей Алтайского края новым изощренным способом

«Клюют» на уловку жуликов даже молодые люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали новый вид телефонного мошенничества. «Клюют» на уловку жуликов даже молодые люди. Так, недавно жертвой злоумышленников стала 24-летняя жительница Барнаула. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

– Накануне в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу обратилась 24-летняя жительница краевой столицы и сообщила, что неизвестные оформили на ее имя кредит в сумме 38000 рублей, из которых успели перевести на подконтрольный им счет 35000 рублей, – сообщают в МВД.

Девушка рассказала, что ей стали звонить якобы от оператора сотовой связи. По телефону сказали, что необходимо продлить срок действия договора на обслуживание сим-карты. Для этого клиентке нужно было продиктовать свои паспортные данные. Она отказалась, так как это требование ее насторожило.

Но на том конце провода злоумышленники были настойчивыми. Звонки не прекращались. В очередной раз собеседник немного упростил задачу. Он продиктовал код и попросил ввести его на телефоне. Девушка положила трубку, но на своем телефоне всё-таки ввела продиктованный неизвестным код. Последствия этих действий вскрылись через день. Потерпевшая не смогла войти в личный кабинет банка. При обращении в финансовую организацию, она узнала об оформленном на нее кредите.

– Как установили сотрудники полиции, при введении кода произошла активация переадресаций с абонентского номера потерпевшей на номер мошенников. Тем самым злоумышленники получили доступ к установленным на телефоне приложениям, – рассказали в полиции.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что ни в коем случае нельзя вводить в телефоне поступившие от неизвестных коды, а также называть их звонившим.

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