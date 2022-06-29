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Общество29 июня 2022 4:50

Уволены ли сотрудники магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу на Алтае

Стало известно, уволены ли сотрудники магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу на Алтае
Герман Архаров
Ситуация находится под контролем

Ситуация находится под контролем

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока не поступало заявлений о сокращениях сотрудников магазинов иностранных брендов, которые приостановили свою работу в России. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

– Работодатели выплачивают заработную плату. Сегодня они сохраняют свои коллективы и проводят корпоративные программы обучения персонала для того, чтобы как можно дольше сохранить кадры, пока разъяснится ситуация и станет понятно, останутся ли они на рынке Алтайского края и Российской Федерации, – отметила чиновница.

Она добавила, что ситуацию держат на контроле на федеральном уровне. Если говорить о регионе, то практически все работодатели магазинов иностранных брендов находятся в Москве и контакт по удаленным рабочим местам с ними затруднен.

– Тем не менее, сегодня мы выходим на собственников для того, чтобы понимать, какие дальнейшие действия эти компании будут проводить со своими коллективами, - пояснила Надежда Капура. – Есть незначительные сокращения работников, в основном по собственному желанию. Уведомления о переводе сотрудников в режим простоя тоже есть, но о высвобождении заявлений не поступало.

По данным управления по труду и занятости населения региона, официально в режиме простоя находится 35 человек из около 100 сотрудников магазинов иностранных брендов в Алтайском крае.

Добавим, что ранее некоторые магазины иностранных брендов начали приостанавливать свою работу в России. Некоторые компании не работают и в Алтайском крае с начала марта.

Напомним, мы писали о том, что в целом на рынке труда Алтайского края в настоящее время складывается стабильная ситуация. Массовых сокращений не предвидится. В простое находятся 270 человек, что не превышает среднемноголетние значения в этот период.

Всего в реестре организаций и предприятий находятся около 80 тысяч компаний, создаются новые рабочие места. Количество вакансий в Алтайском крае сейчас составляет 21,7 тысячи.

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