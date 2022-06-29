Уволены ли сотрудники магазинов иностранных брендов, которые приостановили работу на Алтае

Ситуация находится под контролем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пока не поступало заявлений о сокращениях сотрудников магазинов иностранных брендов, которые приостановили свою работу в России. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

– Работодатели выплачивают заработную плату. Сегодня они сохраняют свои коллективы и проводят корпоративные программы обучения персонала для того, чтобы как можно дольше сохранить кадры, пока разъяснится ситуация и станет понятно, останутся ли они на рынке Алтайского края и Российской Федерации, – отметила чиновница.

Она добавила, что ситуацию держат на контроле на федеральном уровне. Если говорить о регионе, то практически все работодатели магазинов иностранных брендов находятся в Москве и контакт по удаленным рабочим местам с ними затруднен.

– Тем не менее, сегодня мы выходим на собственников для того, чтобы понимать, какие дальнейшие действия эти компании будут проводить со своими коллективами, - пояснила Надежда Капура. – Есть незначительные сокращения работников, в основном по собственному желанию. Уведомления о переводе сотрудников в режим простоя тоже есть, но о высвобождении заявлений не поступало.

По данным управления по труду и занятости населения региона, официально в режиме простоя находится 35 человек из около 100 сотрудников магазинов иностранных брендов в Алтайском крае.

Добавим, что ранее некоторые магазины иностранных брендов начали приостанавливать свою работу в России. Некоторые компании не работают и в Алтайском крае с начала марта.

Напомним, мы писали о том, что в целом на рынке труда Алтайского края в настоящее время складывается стабильная ситуация. Массовых сокращений не предвидится. В простое находятся 270 человек, что не превышает среднемноголетние значения в этот период.

Всего в реестре организаций и предприятий находятся около 80 тысяч компаний, создаются новые рабочие места. Количество вакансий в Алтайском крае сейчас составляет 21,7 тысячи.

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