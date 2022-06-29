«Пятёрочка» предлагает сибирякам обмениваться книгами

Теперь в 104 магазинах в нескольких регионах Сибири каждый желающий может обменяться прочитанными книгами на специальной полке, установленной в магазинах.

Инициатива по обмену книгами реализуется в рамках программы «Центры местных сообществ» и запущена в 104 магазинах Кемерова, Новокузнецка и других населённых пунктах Кемеровской области, а также в Абакане, Барнауле, Рубцовске и Бийске. В этих городах в «Пятёрочках» были установлены специальные стеллажи, на которых каждый может оставить любую книгу или взять понравившееся произведение для прочтения совершенно бесплатно.

Инициатива буккросинга стала продолжением развития программы «Центры местных сообществ», которая уже реализуется в Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях и насчитывает порядка 300 различных активностей по направлению заботы о сообществе: установка «корзин доброты», боксов для сбора батареек, проведение выставок и мастер-классов, организация свопов для обмена ненужными вещами и другие.

«Буккросинг радует пожилых гостей и иногда даже творит настоящие чудеса! Так, жительница Коломны нашла на стеллаже в «Пятёрочке» утерянную семейную реликвию. Это была книга о Коломне в годы Великой Отечественной войны, на страницах которой есть рассказ о семье горожанки и её детская фотография с отцом. Такие истории вдохновляют нас развивать наши проекты, поэтому мы не планируем останавливаться. Концепция «Центров местного сообщества» — это уникальная возможность объединить жителей района, сформировать сообщество на базе привычного им магазина у дома. Такие инициативы помогают привить полезные привычки, учат заботиться об окружающих и о природе. Поэтому мы считаем, что очень важно масштабировать такие активности по всем уголкам страны, чтобы в каждом магазине сети царила атмосфера добра, взаимопомощи и поддержки», - комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местных сообществ» торговой сети «Пятёрочка».

Буккросинг – это международное общественное движение любителей литературы, цель которого подарить книгам новую жизнь после прочтения. Система работает по принципу передачи томиков другим людям без дополнительных затрат: прочитав произведение, человек оставляет книгу в общественном месте, где её в свою очередь может взять для прочтения любой желающий.