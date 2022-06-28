«Сибирская медиагруппа» вошла в ТОП-30 всероссийского рейтинга по корпоративным коммуникациям

В данный рейтинг попадают лучшие менеджеры страны в сфере коммуникаций Фото: Антонина Лышова

«Сибирская медиагруппа» в лице его руководителя Андрея Абрамова вошла в рейтинг ТОП-COMM-2022 от Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России. В данный рейтинг попадают лучшие менеджеры страны в сфере коммуникаций. Об этом сообщает журнал «Автограф».

Как составляется рейтинг?

Рейтинг составляется на основе анкет, которые заполняют участники. В них представлены вопросы, касающиеся всех аспектов профессиональной деятельности. Затем собранная информация анализируются по специальной математической модели. Отметим, что такой рейтинг составляют уже девятый год подряд.

В этом году в рейтинг попали такие крупные компании, как аэропорт Шереметьево, «Пятерочки», Delivery Club, «Пятого канала», Сбербанк и другие. «Сибирская медиагруппа» вошла в ТОП-30, опередив, например, крупный медиахолдинг ТАСС.

- В рейтинге ТОП-СОММ кроме прочих представлены ведущие федеральные СМИ России. Расположение регионального медиахолдинга СМГ в тридцатке лучших – сигнал того, что наши проекты достойно выглядят на российском рынке коммуникаций, - говорит Андрей Абрамов.

Участие в рейтинге ТОР-СОММ, а также оценка экспертов, по мнению Андрея Абрамова, еще раз подтверждают, что «Сибирская медиагруппа» современный и конкурентоспособный медиахолдинг с большим потенциалом.

- Высокие позиции СМГ в рейтинге ТОП-СОММ объективны. В портфеле медиахолдинга есть множество изданий с разнообразной аудиторией, что позволяет провести полноценную PR-кампанию – резюмирует политтехнолог Константин Лукин.

Подробнее о преимуществах СМГ

«Сибирская медиагруппа» - крупнейший холдинг Сибири как по количеству СМИ, так и по аудитории. В компанию входит 14 площадок: шесть сайтов, пять печатных изданий, два телеканала, одно радио.

Даже за последний год, когда рынок медиа в России столкнулся с экономическими и политическими трудностями, холдинг эффективно перенастроил свою работу, приумножив свои компетенции и сохранив финансовую устойчивость.

Еще одно преимущество в работе «Сибирской медиагруппы» в том, что компания объединяет людей, бизнес и власть. Представитель каждого из направлений может донести на площадках компании свою точку зрения, будучи уверенным в том, что его услышат.

- Эффективность – вот главная цель любой коммуникации. Наш опыт работы с компаниями и властью неоднократно показывал: инструменты и площадки СМГ позволяют достигать ее, - отмечает Абрамов.

Что говорят партнеры о СМГ?

У «Сибирской медиагруппы» множество партнеров, с которым реализованы разнообразные проекты. Например, на постоянной основе «Сибирская медиагруппа» является информационным партнером крупной строительной компании «СЕЛФ»:

- Строительство жилой недвижимости – бизнес, который на виду у всех и влияет на жизни людей нескольких поколений. Нам важно принимать решения, которые действительно меняют окружающее пространство к лучшему. Для этого нужно иметь обратную связь от горожан – учитывать их замечания и пожелания. А еще доносить свои идеи до большинства, заражать ими и вдохновлять. Поэтому мы обращаемся к СМГ, - говорит руководитель компании «СЕЛФ» Нодар Шония.

Сразу несколько проектов на платформах СМГ было организовано совместно с Алтайским территориальным управление Западно-Сибирской железной дороги. Об одном из них рассказал пресс-секретарь организации Виталий Кляйн:

- Один из них был посвящен непроизводственному травматизму на железной дороге. Совместно с СМГ и известными людьми Алтайского края – спортсменами и культурными деятелями – мы записывали их видео- и аудиообращения. Затем транслировали на вокзалах и плюс создали отдельную онлайн-площадку, которая до сих пор приносит пользу, - отметил Виталий Кляйн.

Еще один проект реализовывает РЖД с газетой «Аргументы и факты. Барнаул». Он называется «РЖД – люди дела». Его цель - показать важность профессии железнодорожника. Журналисты пишут о простых работниках, а потом организовывается фотовыставка с QR-кодами, перейдя по которым можно прочитать публикации об этих людях.

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