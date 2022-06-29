Каким будет урожай на Алтае

Своими достижениями и планами аграрии поделятся во время форума «День сибирского поля» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край по итогам прошлого года занял четвертое место в России по сбору зерновых культур, а также по поголовью крупного рогатого скота и валовому производству молока. По сбору маслосемян регион уверено занимает третье место, а по урожаю рапса и льна – второе. В текущем году аграрии планируют улучшить эти показатели. Своими достижениями и планами они поделятся во время Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля», который состоится 29 и 30 июня в Павловском районе.

Площади посевов увеличены

В этом году аграрии превзошли сами себя. По предварительным данным, плановые показатели на 2022 год хозяйства уже выполнили, а по ряду культур – даже перевыполнили. Яровой сев проведен на площади 4,7 млн. гектар. Общая посевная площадь в этом году составила 5,3 млн гектар. Этот показатель выше прошлогоднего на 128 тысяч гектар. Для стратегических культур посевные площади сохранены, а некоторые даже увеличены:

- По отдельным культурам отмечается рост посевов. Это касается пшеницы, ячменя, гороха, сахарной свеклы, льна масличного, сои, рапса, а также других культур, - рассказывает Сергей Межин, министр сельского хозяйства региона.

Не оставили без внимания и гречиху. Площади под эту культуру тоже увеличили: по сравнению с 2021 годом - на 87 тысяч гектар. Это связано с тем, что спрос на гречку стабилен. В этом году гречихой засеяно более 640 тысяч гектаров.

- В регионе действительно есть территории, где в структуре посевов гречиха превалирует. Таким территориям специалисты настоятельно рекомендуют расширять круг культур для смягчения рисков, которые происходят на фоне волатильности рынка и цен¸- говорит Сергей Межин.

Как повлияла засуха

Эта весна в Алтайском крае выдалась аномально жаркая. На всей территории наблюдался дефицит влаги в почве, но, как говорят в минсельхозе, ситуация была хоть и сложная, но не критичная.

- По оперативным данным метеорологической службы и сети метеостанций, установленных в хозяйствах края (пилотный проект по развитию сети метеостанций) на 20 июня в разных районах выпало от 30 до 190% месячной нормы осадков. Это дает основания полагать, что состояние посевов значительно улучшится, - говорит министр сельского хозяйства.

О прогнозах не говорят

Как рассказывает фермер из Смоленского района Валерий Семейкин, рассуждения о прогнозах – это плохая примета среди аграриев:

- Говорить заранее о будущем урожае неблагоприятно. Сегодня проехал по полям – все хорошо, а завтра неожиданно град пройдет. Поэтому о прогнозах можно говорить, когда уже на складе все лежит, - говорит Валерий Семейкин, директор ООО «Советская крупа».

Также в минсельхозе уточняют, что многие сельскохозяйственные культуры еще не прошли важные стадии роста, которые влияют на количество и качество будущего сбора.

Посевная у Валерия Семейкина в этом году прошла по плану. Большая часть площадей у него в хозяйстве отведена под яровую и озимую пшеницу:

- С нынешней техникой аграрием не о чем беспокоиться. Посеяли в этом году все быстро, так как мы не останавливались, потому что не было дождей. А потом, к сожалению, дождей не было еще 40 дней. Тогда мы очень ждали дождь, чтобы культуры поскорее взошли. Сейчас уровень влаги в почве нормальный. Немного не успеваем с обработкой, но это все уже давно стало «вечными проблемами», - говорит фермер.

Будем с молоком

Положительную динамику показывают алтайские хозяйства и по суточной продуктивности коров. По последним данным на июнь средний показатель составляет 16,5 килограмма молока, что на 800 граммов больше, чем в прошлом году. Максимальные показатели зафиксированы в Заринске, Зональном, Смоленском, Павловском, Мамонтовском и других районах.

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