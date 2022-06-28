Удачный тандем

Фото: предоставлены Колыванским агрономным колледжем

Колыванский аграрный колледж - учебное заведение с давней историей и богатыми традициями. В далеком 1955 году здесь впервые начали готовить агрономов, а сейчас обучение идет по восьми направлениям. Сюда стремятся поступить ребята не только из Новосибирской области, но и из других регионов России. И даже из Киргизии и Казахстана.

Направления подготовки

Студенты колледжа получают востребованные в аграрном секторе и других отраслях специальности. Ребята могут выбрать одно из восьми направлений подготовки:

Самый большой конкурс в колледже - на специальность «Правоохранительная деятельность», поскольку в Новосибирской области только в этом среднем учебном заведении есть такое направление. В 1992 году, когда была открыта специальность, она называлась «Правоведение». С того времени было подготовлено много успешных специалистов.

Фото: предоставлены Колыванским агрономным колледжем

Особый интерес вызывает также направление «Хозяйка(ин) усадьбы» - широкая специальность, включающая в себя сразу несколько модулей: растениеводство, животноводство, бухгалтерия, поварское искусство. Это дает выпускникам в дальнейшем широкий выбор для трудоустройства. Они могут работать и кассирами на производстве (так как владеют первичным бухгалтерским учетом), и заведующими складами, и в тепличных хозяйствах.

Немаловажно, что учиться в колледже можно на бесплатной основе, платных специальностей здесь всего две - бухгалтер и юрист.

Социальное партнерство

Студенты проходят практику в реальных условиях на сельхозпредприятиях. Все профессиональные навыки ребята отрабатывают на современной технике и после защиты диплома уверенно идут в производство. Один из удачных тандемов сложился с ЗАО «Крутишинское».

- У нас заключен договор о социальном партнерстве. На базе этого хозяйства ребята проходят учебные и производственные практики по всем специальностям, - рассказывает заместитель директора по практическому обучению ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» Павел Люханов. - Студенты, в частности, работают во время посевной и уборочной (как на технике, так и на току), в животноводческом комплексе, где занимаются дойкой коров, поением и кормлением телят. На базе предприятия также часто проводятся разнообразные конференции и форумы В процессе работы сотрудники хозяйства и наши педагоги обмениваются опытом.

Что немаловажно, за время практики учащиеся получают заработную плату, причем в полном объеме. Например, в этом году студенты-механики заработали за месяц более 50 тысяч рублей.

- Все ребята молодцы, ответственно подходят к делу и показывают на практике отличные результаты. Мы довольны сотрудничеством с колледжем, - отметил директор ЗАО «Крутишинское» Яков Бахман.

Кстати, практикантов после окончания учебного заведения приглашают трудоустроиться в хозяйство.

- Мы подготавливаем для нужд предприятия трактористов. Двое уже согласились и довольно успешно работают. А хозяйство помогает нам техникой: недавно руководство подарило колледжу тракторы К-701 и ДТ-75, - добавил Павел Люханов.

Фото: предоставлены Колыванским агрономным колледжем

Мощная база

В самом колледже также имеется мощная материально-техническая база, благодаря которой студенты могут отработать все необходимые профессиональные навыки. В наличии современные тракторы, комбайны, экскаваторы, посевные комплексы, сушильное оборудование, создано свое учебное хозяйство, теплицы, сад.

- Наши учебные классы оборудованы по последнему слову техники, - говорит заместитель директора. - В кабинетах есть видеонаблюдение, недавно мы обновили порядка 70 компьютеров.

Кроме того, для студентов созданы комфортные бытовые условия. В колледже имеется общежитие, которое расположено в нескольких минутах ходьбы от учебных корпусов. Проживание здесь бесплатное, в комнатах новая мебель, есть душевая кабина, стиральная машина-автомат, холодильники. Ребята проживают по два-три человека. Немаловажное значение имеет безопасность - территория учебного заведения охраняется и днем, и ночью.

Питаются студенты в уютной и современной столовой. Средний обед им обходится всего в 55 - 60 рублей. Дети из малообеспеченных семей получают те же льготы, что и ранее в школе, и плюс к этому социальную стипендию. Неудивительно, что в учебное заведение стремятся попасть ребята из многих регионов России.

От Сахалина до Калининграда

- В нашем колледже более тысячи студентов. География - от Сахалина до Калининграда, приезжают даже из Киргизии и Казахстана! Но в основном, конечно, обучаются дети из Новосибирской области и соседних регионов, - делится Павел Люханов.

Сотрудники учебного заведения на протяжении нескольких лет наблюдают тенденцию: бывшие выпускники приводят сюда своих детей или рекомендуют колледж знакомым. Несомненно, это высокая оценка для учебного учреждения.

Сейчас многие выпускники занимают высокие должности, среди них есть руководитель службы судебных приставов, директор Центра занятости и даже судьи федерального уровня. Среди «звезд» разных годов выпуска: директор учебно-опытного хозяйства «Тулинское» НГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Константин Першилин; заслуженный работник сельского хозяйства РФ, член Законодательного собрания Новосибирской области Михаил Вересовой; заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Беккер и другие.

Фото: предоставлены Колыванским агрономным колледжем

Не только учеба

В Колыванском колледже у ребят есть много возможностей реализовать себя в творчестве и спорте. Здесь работают различные секции: плавание, волейбол, баскетбол, лыжи, тяжелая и легкая атлетика. Ребята могут заниматься любимым видом спорта на достаточно высоком уровне с хорошим тренером, участвовать и побеждать в разных соревнованиях и спартакиадах.

Есть и свой студенческий хор, который славится по всей Сибири и Дальнему Востоку. Коллектив имеет заслуженное звание «Народный образцовый самодеятельный коллектив».

Педагоги создали в заведении все условия для того, чтобы студенты стали дисциплинированными, коммуникабельными, ответственными профессионалами и просто счастливыми людьми.

Это интересно!

Учащиеся колледжа получают опыт не только на практиках, но и на внеклассных мероприятиях. Недавно среди студентов первого курса по профессии «Хозяин(ка) усадьбы» провели квест-игру на тему «Заготовка сена». Ребята показали знания по технологии заготовки сена, проверили, насколько хорошо они ориентируются в своей профессиональной деятельности. А для студентов второго курса по специальности «Агрономия» организовали ботанический турнир. Студенты по наглядному материалу определяли вид плодово-ягодных культур и сорных растений, разгадывали загадки по историческому происхождению овощей и семян.

Кстати

Колледж является неоднократным участником чемпионатов движения WorldSkills Russia. Так, весной 2022 года студентка 4-го курса по специальности «Агрономия» Ксения Павлова стала призером финала Х Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» по компетенции «Цифровое земледелие». В чемпионате участвовали представители из Красноярского края, Новосибирской области, республик Татарстан и Башкортостан. Ксения прекрасно справилась с заданиями и заняла третье место, получив бронзовую медаль.

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»

Новосибирская область, р. п. Колывань, ул. Ленина, д. 125.

Тел. 8-383-52-51-381

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