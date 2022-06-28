Два знака Зодиака, которых в июле 2022 года ждет судьбоносное событие

Как действовать в новой ситуации, подскажет только сердце Фото: Олег ПЕТРОВ

В следующем месяце представителей двух знаков Зодиака ждет событие, которое может кардинально изменить судьбу. Причем принимать важные решения предстоит им самим, не слушая советов родных и друзей.

- Речь идет об Овнах и Девах. Возможны и приятные, и печальные события: разводы, браки, потеря работы, смена работы, друзей, переезды и так далее, - рассказала барнаульский астролог Вера Топчеева.

По ее словам, важно понимать, что это событие несет в себе именно кардинальные перемены. И принимать соответствующие решения. Не надо слушать друзей, родственников, знакомых. Как действовать в новой ситуации, подскажет только сердце.

- Например, вы решили развестись. И тут только вам предстоит решить, как именно жить дальше. Может быть, взять перерыв в отношениях и переехать в другой город, а может, сразу же ринуться на поиски новой любви. Интуиция подскажет вам правильное решение, - поясняет специалист по звездам.

Если же слушать чужие советы, то впоследствии возможны неприятности. Ваша жизнь может пойти по сложному и запутанному вектору, из которого трудно найти выход.

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