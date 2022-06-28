Почти 100 сотрудников Барнаульского патронного завода могут сократить

В целом на рынке труда Алтайского края складывается стабильная ситуация Фото: Анна СЕМИНА

Уведомления о высвобождении получили 98 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод». Подробнее об этом на пресс-конференции 27 июня рассказала начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

- На сегодняшний день от Барнаульского патронного завода к высвобождению планируется 98 человек, не более, - подчеркнула Надежда Капура. - Как будет складываться ситуация, мы увидим, исходя из той информации, которую будем получать непосредственно от работодателя.

Начальник управления региона по труду и занятости населения отметила, что на сегодня ситуация на Барнаульском патронном заводе находится под пристальным вниманием, там создан консультационный пункт барнаульского центра занятости. Специалисты проводят индивидуальную работу с каждым предполагаемым к высвобождению, кто получил уведомление, предлагают вакансии.

Сотрудников станкостроительного завода готовы принять 10 предприятий, уже прошла ярмарка вакансий. Им предложили новые варианты трудоустройства. Напомним, в целом по краю промпредприятия предлагают более 5 тысяч вакансий. Среди них «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод, «Ротор» и другие.

- Эта работа ведется, и она под контролем, - подчеркнула Капура

В Алтайском крае с рабочим визитом уже побывал руководитель федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков, который посетил Барнаульский патронный завод. Он провел совещание с руководством предприятия, некоторые задачи будут решать на федеральном уровне.

Ранее предприятие сообщало о намерении высвободить порядка 300 человек, однако уведомления получили меньше сотрудников. Решение о переходе на новые места работы приняли около 100 человек.

В целом на рынке труда Алтайского края в настоящее время складывается стабильная ситуация. По словам Надежды Капуры, массовых сокращений не предвидится. В простое находятся 270 человек, что не превышает среднемноголетние значения в этот период. По состоянию на 1 июня в регионе принятых сотрудников было больше, чем уволенных.

- И это, действительно говорит о том, что сегодня динамика достаточно стабильная. Мы видим, что сегодня у нас не происходит массовых сокращений и чаще всего, если работодатели заявляют о высвобождении работников, то это один-два человека в рамках организационно-штатных мероприятий, - подчеркнула начальник управления региона по труду и занятости населения.

Она добавила, что в реестре организаций и предприятий находятся около 80 тысяч компаний, создаются новые рабочие места. Количество вакансий в Алтайском крае сейчас составляет 21,7 тысячи. На семь соискателей приходится десять вакансий. Коэффициент напряженности незначительный, что также свидетельствует о стабильности рынка.

- Исходя из анализа устойчивости экономики промышленных предприятий, мы можем сказать, что на три-четыре месяца, а, может быть, даже и более рынок труда Алтайского края стабилен. Мы оперируем этим временем - подчеркнула чиновница.

Надежда Капура отметила, что государство приняло беспрецедентные меры поддержки. На федеральном уровне есть ряд постановлений, закрепляющих поддержку предприятий, попадающих под санкции. В Алтайском крае уже есть заявки на предоставление дополнительных мер поддержки для сохранения занятости сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попавших под сокращение сотрудников Барнаульского патронного завода готовы принять другие предприятия

Всего промышленные предприятия региона предлагают более 5 тысяч вакансий (подробнее)