Умер культовый барнаульский шансонье Сергей Миньков

О славном родном городе Миньков спел немало Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 27 июня на официальном сайте певца, музыканта и композитора Сергея Минькова появилось растерянное объявление: «Сегодня перестало биться сердце легендарного и культового Шансонье! Сергея Минькова... Печаль... Скорбь... Недоумение... Пока больше слов нет...».

Шансонье 1959 года рождения представлялся как Миня Барнаульский.

«Родился в Самаре, вырос в Барнауле - в этом городе и написана песня про состояние души», - рассказывал он, презентуя одну из лучших своих песен «Это просто шансон».

О славном родном городе Миньков спел немало. Среди известных хитов «Вашингтон», «Барнаул - столица мира» и другие. Строчки «Говорил мне батя в детстве: «Помни родину, сынок. Барнаул – это святое место, правда, видит бог» на всех концертах вызывали бурные овации земляков.

Шансонье 1959 года рождения представлялся как Миня Барнаульский Фото: СОЦСЕТИ

- Песню эту Сергею написал другой талантливый исполнитель Сергей Саса, с которым они были дружны, - рассказал «КП» музыкант Олег Коломжанов. - Причем Сергей Саса жил в Крыму, в Барнауле не был и всегда мечтал сюда приехать. К сожалению, его уже тоже нет в живых, пару лет назад жизнь его трагически оборвалась - сбила машина.

Среди слов про столицу мира есть и такие: «Долго я бродил по свету, оступался и вставал». О том, как шансонье Сергей Миньков «мотал срок на севере Пермского края» он тоже спел немало.

- Человек непростой судьбы при этом был жизнелюбивым оптимистом, - из комментариев к печальной новости.

Для поклонников Мини Барнаульского известие о его смерти стало шоком.

- Это был живчик, который легок на подъем, - вспоминают друзья.

Еще несколько дней назад Сергей Владимирович делился планами, писал «Готовлюсь к записи нового материала» и выставлял фото из студии. Ночью 24 июня на странице появилась запись песни «Белые розы» в его исполнении с подписью «Памяти Юрия Шатунова посвящаю». И вот спустя три дня его самого не стало…

Прощание с Сергеем Миньковым пройдет 29 июня с 10.00 до 14.00 по адресу Барнаул, Германа Титова, 9а , 1 траурный зал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья Юрия Шатунова выступила с заявлением: «Мы не имеем претензий к врачам!»

По мнению близких артиста, его невозможно было спасти (подробнее)

Фанаты не успели проститься с Юрием Шатуновым, как стали продавать его автографы по миллиону рублей

Подзаработать решили даже на интернатовских тетрадях звезды (подробнее)