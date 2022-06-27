Умер культовый барнаульский шансонье Сергей Миньков

О славном родном городе Миньков спел немало
Фото: СОЦСЕТИ
В ночь на 27 июня на официальном сайте певца, музыканта и композитора Сергея Минькова появилось растерянное объявление: «Сегодня перестало биться сердце легендарного и культового Шансонье! Сергея Минькова... Печаль... Скорбь... Недоумение... Пока больше слов нет...».
Шансонье 1959 года рождения представлялся как Миня Барнаульский.
«Родился в Самаре, вырос в Барнауле - в этом городе и написана песня про состояние души», - рассказывал он, презентуя одну из лучших своих песен «Это просто шансон».
О славном родном городе Миньков спел немало. Среди известных хитов «Вашингтон», «Барнаул - столица мира» и другие. Строчки «Говорил мне батя в детстве: «Помни родину, сынок. Барнаул – это святое место, правда, видит бог» на всех концертах вызывали бурные овации земляков.
Шансонье 1959 года рождения представлялся как Миня Барнаульский
Фото: СОЦСЕТИ
- Песню эту Сергею написал другой талантливый исполнитель Сергей Саса, с которым они были дружны, - рассказал «КП» музыкант Олег Коломжанов. - Причем Сергей Саса жил в Крыму, в Барнауле не был и всегда мечтал сюда приехать. К сожалению, его уже тоже нет в живых, пару лет назад жизнь его трагически оборвалась - сбила машина.
Среди слов про столицу мира есть и такие: «Долго я бродил по свету, оступался и вставал». О том, как шансонье Сергей Миньков «мотал срок на севере Пермского края» он тоже спел немало.
- Человек непростой судьбы при этом был жизнелюбивым оптимистом, - из комментариев к печальной новости.
Для поклонников Мини Барнаульского известие о его смерти стало шоком.
- Это был живчик, который легок на подъем, - вспоминают друзья.
Еще несколько дней назад Сергей Владимирович делился планами, писал «Готовлюсь к записи нового материала» и выставлял фото из студии. Ночью 24 июня на странице появилась запись песни «Белые розы» в его исполнении с подписью «Памяти Юрия Шатунова посвящаю». И вот спустя три дня его самого не стало…
Прощание с Сергеем Миньковым пройдет 29 июня с 10.00 до 14.00 по адресу Барнаул, Германа Титова, 9а , 1 траурный зал.
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