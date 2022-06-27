Грозовые дожди, усиление ветра и похолодание прогнозируют в Алтайском крае

Аномальную жару сменят дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. Аномальную жару сменят дожди и грозы, температура воздуха пойдет на спад. Об этом рассказала Людмила Сырых, начальник алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, в течение всей этой недели погода в Алтайском крае будет неустойчивой. Периодически с прохождением атмосферных фронтов в регионе будут идти дожди, сопровождающиеся грозами, градом и усилением ветра.

Штормовая погода сохранится в ночь на 28 июня в восточных районах Алтайского края. Усиление ветра и грозовой фронт ожидаются в Волчихинском, Курьинском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском и Угловском районах региона. Дожди прогнозируют на юго-западе, юге и центральной части края.

- Следующие неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае в ночь на 30 июня. Непогода связана с прохождение атмосферных фронтов,- отметила Людмила Сырых.

Температура воздуха в регионе будет колебаться. В понедельник, 27 июня, пойдет на понижение, а во вторник, 28 июня, вновь повысится. В этот день столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

- В среду, 29 июня, очередной южный циклон принесет небольшую порцию тепла. Столбики термометров покажут +28…+33 градуса. Так будет только один день, потом с прохождением холодного фронта в ночь на 30 снова похолодает. Температура воздуха составит от +19 до +25 градусов, - резюмировала синоптик.

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В региональном управлении МЧС напоминают, что при сильном ветре следует убрать все вещи со двора и балконов в дом. Машину нужно поставить в гараж, а при его отсутствии парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Кроме того, нужно избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

- Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по телефону «112», - подчеркнули в ведомстве.

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