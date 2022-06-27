Под хохлому: самый ужасный маникюр для лета-2022

Сейчас в моде сиреневый и розовый цвета Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В маникюре, как и в одежде, существуют свои тренды и антитренды. Причем они также меняются в зависимости от сезона.

По словам барнаульского мастера Ольги Семенюк, этим летом в моде сиреневый, розовый, голубой цвета и классические нюдовые оттенки. Также многие просят желтое покрытие.

- Французский же маникюр делают не только с белыми кончиками, но и другими всевозможными оттенками. Тут больше дела вкуса, - пояснила мастер.

Французский маникюр делают не только с белыми кончиками. Фото Анастасии Гришиной

Актуальные цвета в одежде: зеленый и электрик (ярко-синий) в маникюре уже не в тренде. Такие оттенки были популярны зимой и весной, а потом постепенно ушли.

- Обычно прослеживается такая тенденция: темные и насыщенные оттенки (бордовый, синий, красный, черный) начинают делать с осени. Тренд еще держится зимой, а весной начинают постепенно переходить на более легкие и светлые тона, – рассказала специалист.

Короткие ногти делают в форме квадрата Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Что касается формы, то сейчас для длинных ногтей популярна миндалевидная, а для коротких – квадратная. В декоре же предпочитают умеренность. В антитрендах уже давно держатся жуткие расписные ногти.

«Да, используют и различные полоски, и рисунки, и абстракции, но не такие, как 10 лет назад. Тогда было популярно расписывать чуть ли не под хохлому, как тарелки и деревянные ложки. Сейчас больше стремятся к минимализму», - рассказала Ольга Семенюк.

Нюдовый - это классика Фото: Анастасия Корягина

Кстати, пока в моде держатся яркие, блестящие светоотражающие покрытия. Их используют и для педикюра.

- Что интересно, сейчас многие предпочитают яркий педикюр. И даже те, кто на руках всегда делают нюдовое покрытие, - отметила мастер.

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