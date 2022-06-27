Самолеты, машины, люди: как тушат крупные лесные пожары в Алтайском крае

Спасателям удается защитить от огня населенные пункты. Фото: Минприроды АК

В Алтайском крае продолжают бушевать лесные пожары. В настоящий момент самая сложная ситуация наблюдается в Угловском и Михайловском районах. Как сообщили в ГУ МЧС и Минприроды Алтайского края, угрозы населенным пунктам сейчас нет.

В Угловском районе для тушения пожара привлекли специальный самолет-амфибию Бе-200ЧС. За пять подходов он сбросил более 45 тонн воды на место возгорания. Спасателям удается защитить от огня населенные пункты.

- На случай резкого ухудшения обстановки подготовлен пункт временного размещения для граждан и необходимая техника, организовано информирование населения. Обстановка находится на постоянном контроле межведомственного оперативного штаба. Осуществляется постоянный мониторинг обстановки, - отмечают в МЧС.

Еще один очаг возгорания обнаружили в Михайловском районе. Предварительно установлено, что площадь пожара составляет 600 гектаров. Точный ущерб лесному фонду пока посчитать невозможно, для этого необходимо сделать наземный замер. В ликвидации пожара так же планируют задействовать авиацию. По данным Минприроды, на место выдвинулись пожарные из соседних районов.

- Расчёты пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, лесной пожарной охраны, представители других служб и структур продолжают работу на местах происшествий. Работу по ликвидации осложняет сухая и ветреная погода, которая установилась в регионе, - подчеркнули в министерстве.

Всего в тушении пожаров задействовано больше 350 человек и 118 единиц техники. В районах ввели противопожарный режим. 27 июня на территориях Алтайского края ожидаются ливни и грозы. Остается надеяться, что непогода поможет сбить пламя.

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