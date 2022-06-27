Родные алтайского военнослужащего отказываются верить в его гибель и кинули клич о помощи

Родные думают, что Александр может находиться в одном их госпиталей Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда беда стучится в твой дом – отказываешься в это верить. В апреле командование части сообщило семье из Алтайского края о гибели их родственника Александра Сухарева во время спецоперации на территории Украины. Однако позднее появилась информация, что тот жив. Это вселило в родных надежду, что солдат вернется домой не в цинковом гробу…

- Родные разыскивают Сухарева Александра Александровича, начальника медицинской службы 394 полка 127 МСД. 12-го апреля командование части сообщило родственникам о гибели Александра. Погиб в селе Никольское Изюмского района при эвакуации раненых с поля боя, но из-за обстрелов тело не вывезли, - пишут родные уроженца Алтайского края в паблике «Инцидент Барнаул».

«Комсомолке» удалось связаться с мамой Александра Ниной Дмитриевной. Она рассказала, что сын успел позвонить родным и сказать, что он и водитель, который был с ним, подорвались на мине, но остался жив.

- В части сообщили жене Саши, что он погиб. А тела нет, останков нет. Как они могут утверждать? Мы засомневались в его гибели. Он не один был, а с шофером, о котором тоже сейчас ничего неизвестно. Я не знала вообще, что сына туда отправили, от меня это скрывали, - рассказала мама Александра.

Родные думают, что Александр может находиться в одном их госпиталей. Так, 11 июня в неуказанной группе «Вконтакте» разместили пост о том, что в госпиталь Белгорода доставили тяжело раненого военнослужащего с контузией. Судя по скриншоту, бойца привезли из Изюмского района. При транспортировке были утеряны документы пациента, поэтому установить его личность не удалось. Семья Александра Сухарева уверена, что это он, однако белгородские волонтеры отрицают, что в медучреждение поступал солдат с такими данными.

- Помогите, пожалуйста, может у кого-то из вас работают знакомые в госпиталях Москвы, Питера и других городах. Может, кто-то узнает раненого военного. С ним был водитель, сержант Данилов Владимир Александрович, который также считается погибшим, но тело не доставлено родным, - добавили родственники.

В части подтвердили, что Сухарев и Данилов подорвались на мине, но погибшими их так никто и не видел. Кроме того, у родных взяли ДНК-материал, но, как выяснилось, совпадений с известными погибшими нет. Семья все еще верит в то, что их родной человек жив. Как говорится, надежда умирает последней.

«Комсомолка» попыталась связаться с пресс-службой Минобороны РФ, но оперативно получить комментарий не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мог бы спрятаться, но пришел на помощь: житель Рубцовска погиб во время спецоперации на Украине

По словам супруги Дмитрия Королева, он не мог поступить иначе (подробнее)

Какие льготы полагаются семьям военных в Алтайском крае

Рассказываем все, что известно про пособия (подробнее)