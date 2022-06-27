На Алтае сняли на видео игривого снежного барса, который ловит муху

Мощные лапы помогают ирбису уверенно передвигаться по снегу и камням Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Снежного барса, который забавляется, как котенок, и пытается поймать муху, сняли на видео. Жители Кош-Агачского района смогли получить милый ролик благодаря видеоловушке, установленной в местах обитания ирбиса. Об этом сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

На кадрах видно, что сначала величественный зверь метит землю у дерева. После этого он спокойно водит головой и внимательно наблюдает за полетом мухи. Ирбис усердно оставляет метки на земле у лиственницы, а потом даже пытается поймать надоедливое насекомое и играет. Когда он замахивается на муху, в кадр попадают мощные пушистые лапы. Они помогают ирбису уверенно передвигаться по снегу и камням, а длинный хвост-балансир - при прыжках по скалам.

Забавное видео удалось получить с помощью фотоловушки, которую установили жители Кош-Агачского района. В проекте, посвященном охране ирбиса они участвуют с 2015 года. Его реализуют Всемирный фонд дикой природы и Сайлюгемский национальный парк. В 2022 году сельчане охраняют минимум 13 снежных барсов на площади 200 тысяч гектаров.

– Такие кадры помогают изучать поведение одного из самых скрытных кошачьих планеты. Уникальность кадров в том, что получили изображения не профессиональные экологи, а жители сел в местах обитания ирбиса в Горном Алтае. Вовлечение сельчан в охрану снежного барса формирует трепетное, позитивное отношение местного населения к редкому хищнику, помогает понять и полюбить загадочного зверя так, чтобы никогда не поднять руку на такую красоту, рассказал Илья Морозов, координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.

Он добавил, что участники проекта сами устанавливают фотоловушки, видят на кадрах красивого зверя, узнают отдельные особи и дают ирбисам имена. Всего с января 2022 года сельчане зафиксировали минимум семь ирбисов в долине реки Аргут, а также шесть снежных барсов на Южно-Чуйском хребте.

Ранее мы писали о том, что на Алтае фотоловушки «поймали» молодого самца по имени Карагай. Он раскурочил камеру и позировал перед объективом, оставляя метки на скале для других ирбисов.

Добавим, что всего российская группировка снежного барса насчитывает не более 70-90 особей, а в Республике Алтай водится лишь около 40 ирбисов.

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