Стал известен топ самых стрессовых профессий в Алтайском крае

В топ самых нервных, по традиции, попали профессии из сферы услуг Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Стали известны самые стрессовые профессии в Алтайском крае. Как сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру, специалисты опросили почти 2 тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет. В топ самых нервных, по традиции, попали профессии из сферы услуг. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Покой им только снится

Почти половина респондентов (45%) в Алтайском крае считают свою работу, действительно, нервной. Еще 40% опрошенных отметили, что им приходится стрессовать на рабочем месте периодически, но не постоянно. Но есть и те, кого все устраивает – 15% респондентов рассказали, что их работа не заставляет их переживать.

Итак, в топ-10 самых стрессовых профессий в Алтайском крае вошли:

- учитель – 18%;

- оператор кол-центра – 12%;

- таксист, водитель – 12%;

- работник регистратуры – 11%;

- продавец – 10%;

- врач – 7%;

- кондуктор – 6%;

- журналист – 5%;

- кассир – 3%;

- менеджер по продажам – 3%.

Также в число тех, кто испытывает стресс, попали строители, администраторы, товароведы и официанты.

О причинах

Как отмечают опрошенные, чаще всего сдают нервишки у тех, кто работает в сфере услуг. На втором месте по напряжению идет финансовая сфера, далее торговля, медицина, образование, транспорт и продажи. Что касается должностей, то спокойствие чаще снится руководителям, чем рядовым сотрудникам.

Среди главных причин стресса, согласно опросу, считается слишком большой объем работы (44%), ненормированный график работы (16%), слишком быстрый темп работы (14%), ссоры с коллегами (8%). Кстати, некоторые страдают из-за недовольства их работой со стороны коллектива или руководства, другие слишком к себе строги и волнуются из-за недовольства своими результатами.

Пои мнению барнаульского психолога Дмитрия Шпилевого, больше всего стрессу подвержены те, кто находится не на своем месте. К примеру, если гуманитарий занимает техническую должность.

- Проблема даже не столько в стрессе, сколько в том, что они не умеют избавляться от этого напряжения. Все мы порой переживаем, но некоторые люди возвращаются домой, делают вид, что все хорошо, не делятся своими проблемами, закрываются в себе, а это настоящая человеческая катастрофа. Должна быть терапия, люди должны переключаться и разгружаться. Нужно уметь оставлять мысли о работе на работе и отдыхать, чтобы не выгорать, - подчеркнул психолог.

Еще одной проблемой, как пояснил Дмитрий, является низкая заработная плата. По словам специалиста, количество времени, затраченного на работу, должно быть соизмеримо зарплате, и тогда у человека будет внутренняя мотивация, больше сил и терпения.

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