До 257 тысяч рублей. Сколько стоит обучение в алтайских вузах в 2022 году

Во многих вузах действуют скидки для абитуриентов, которые набрали высокие баллы по результатам вступительных испытаний Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежегодно алтайские вузы стараются увеличивать число бюджетных мест. Однако далеко не всем поступающим удается пройти по конкурсу и учиться бесплатно. Сколько стоит очное платное обучение на бакалавриате в вузах Барнаула и от чего зависит стоимость – в материале КП.

АлтГУ

В «классическом» вузе за обучение в очной форме на бакалавриате придется заплатить не меньше 100 тыс. руб.

В число самых дешевых направлений вошли конфликтология, социология, социальная работа, организация работы с молодежью, философия, сервис, туризм, археология, культурология, изящные искусства и несколько других. За обучение на эти специальности за год нужно заплатить 101,2 тыс. руб.

В среднем, обучение в АлтГУ стоит порядка 110-120 тыс. руб. Например, обучение на экономиста, менеджера и журналиста обойдется 111,3 тыс. руб. за год. А вот на популярном направлении «юриспруденция» стоимость составляет уже 122,2 тыс. руб.

Самые дорогие в вузе – творческие специальности. 190,2 тыс. руб. за год стоит обучение на музыкально-инструментальном, декоративно-прикладном искусстве, а также на направлении «искусство костюма и текстиля».

АлтГТУ

В политехническом университете цена на большинство бакалаврских направлений составляет 124 тыс. руб. Именно столько придется заплатить за год поступающим очно на архитектуру, информатику, программную инженерию, приборостроение, электроэнергетику, строительство и ряд других специальностей.

Самые дешевые в «политехе» экономика, менеджмент, государственное и муниципальное направление, а также бизнес-информатика. На них ценник ниже – 107,1 тыс. руб.

Дороже всего учиться на направлении «техническая физика» и дизайн. Один курс обучение стоит 208,5 тыс. руб.

Аграрный университет

В Алтайском государственном аграрном университете можно найти специальности стоимостью меньше 100 тыс. руб. За 90 тыс. руб. можно учиться на экономике и менеджменте.

Уже дороже, за 119,6 тыс. руб. в год учат на агрономов садоводов, зоотехников, агроинженеров, ветеринаров.

Самое дорогое направление в АГАУ – землеустройство и кадастры. За обучение на этой специальности придется заплатить 150 тыс. руб.

Медицинский университет

В медицинском университете в среднем самое дорогое обучение в Барнауле. Самый дешевый год обучения на клинической психологии 121,2 тыс. руб.

Фармация – 148,2 тыс. руб., педиатрия – 170,6 тыс. руб., лечебное дело -182,3 тыс. руб., стоматология - 257,2 руб.

Педагогический университет

Самое дорогое направление подготовки АлтГПУ – физическая культура, которое стоит 143,2 тыс. руб. в год.

Однако почти все остальные специальности в вузе стоят значительно дешевле – 97,6 тыс. руб. Чуть дороже только «прикладная информатика» и «информационное обеспечение бизнес-процессов».

РАНХиГС

В РАНХиГС стоимость обучения напрямую зависит от результатов ЕГЭ. При минимальной сумме баллов на направлениях психология и медиакоммуникации стоит 125 тыс. руб., 131 тыс. руб – на экономике и ГМУ, на юриспруденции – 148 тыс. руб.

Как сэкономить

Во многих вузах действуют скидки для абитуриентов, которые набрали высокие баллы по результатам вступительных испытаний. Поэтому даже если поступающий не рассчитывает на бюджет, имеет смысл стараться как можно лучше сдать экзамены.

Также в два раза дешевле в вузах стоит заочное обучение.

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