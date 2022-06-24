Ремень, как средство воспитания: в алтайском санатории сняли видео избиения ребенка

На видео слышно, как ребенок истошно плачет и кричит при каждом ударе Фото: Олег УКЛАДОВ

Пациентка Алтайского психоневрологического детского санатория сняла на видео, как женщина жестоко избивает ребенка. По словам подписчицы паблика «Инцидент Барнаул», предположительно, рукоприкладством занималась мать маленького пациента. На видео слышно, как ребенок истошно плачет и кричит при каждом ударе.

- Обычно у неё ремень на руке и она им орудует, а сегодня его забыла. Это продолжается на протяжении трёх недель, которые мы находимся там, - пишет пациента медучреждения.

Кроме того, женщина отметила, якобы персонал учреждения никак не реагирует на ситуацию. Судя по кадрам видео, ребенок что-то отказывался делать, после чего его начали бить с криками: «Быстро пошел».

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Алтайскому краю, после публикации видео организована доследственная проверка.

- В ходе проверки следователям СК предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в сообщении, а также дать оценку действиям женщины на наличие состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Также проверку проводит прокуратура Алтайского края по поручению главного прокурора региона Антона Германа. В ходе проверки оценят работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также проверят, как оказывается медицинская помощь малышу.

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