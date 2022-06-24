«Ждите, пока сама всплывет». Родственники утонувшей на Алтае девочки недовольны работой водолазов

В день трагедии местные жители, пожарные, полицейские обследовали берег, проверили место утопления на лодке, но никаких следов погибших не нашли Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Тела 14-летних девочек, которые утонули в реке Чумыш в селе Локоть Алтайского края 22 июня, до сих пор не найдены. По словам родственников погибших, причина этого не только в бурном течении, но и в халатности водолазов.

Девочка не собиралась купаться

В день трагедии отец одной из погибших девочек Максим уехал по делам в Бийск. О страшной новости он узнал по телефону.

– Вечером мне позвонил родственник, сказал, что утонули две девочки, среди которых может быть моя Вика. Через час перезвонил и сказал, что точно их уже нет. Я тут же приехал на место. Там была полиция и местные жители, которые в поисках плавали на лодках, – рассказывает Максим.

Максим – не кровный отец Вики, но говорит, что с пяти лет воспитывал ее как родную. Она была умной и общительной девочкой, хорошо училась в школе, любила проводить время с друзьями. Что именно произошло на водоеме, доподлинно неизвестно.

– По словам ребят, которые купались с девочками, Соня начала тонуть, – вспоминает Максим. – А Вика не купалась, сидела на берегу. Увидев, что подруга в беде, она бросилась в воду ее спасать. Моя дочь умела плавать, но непрофессионально. В итоге они обе скрылись под водой. Их пытался спасти мальчик из компании, но не вышло.

В день трагедии местные жители, пожарные, полицейские обследовали берег, проверили место утопления на лодке, но никаких следов погибших не нашли. Водолозы начали обследовать дно на следующий день.

«Полчаса работают – полчаса курят»

– Нам сказали, что ночью водолазам работать опасно, поэтому работы начнутся в пять утра. Мы приехали к 5.00 на место – никого нет. Позвонили – они только в шесть часов выехали из Целинного и в итоге начали работать только в восемь утра. Полчаса работают – полчаса курят. Нырял только один водолаз, двое еще в лодках сидели, – возмущается отец утонувшей девочки.

По словам мужчины, он готов предложить и финансовую помощь, если спасателям не хватает какого-либо оборудования. Но в ответ он якобы получал лишь невнятные ответы.

– Вода была большая. Говорят, что сети ставили, но по факту мы ничего не видели. Мы уже свои услуги предлагаем: давайте возьмем, что надо. Поставьте, натяните. Они отвечают: «У нас оборудования нет, лодки не такие и мы представления не имеем, как это сделать». Якобы ждите, пока она сама всплывет, – недоумевает Максим. – Быстрее бы найти уже, да пусть она упокоится. В шесть часов они начали сворачиваться. Мы им дорогу перегородили, они позвонили начальству, уточнили, можно ли им дальше работать. Получили разрешение, начали дальше обследовать. Но пока мы за ними следим – работают, чуть-чуть отъедем – стоят на берегу курят.

По деревне ходят слухи, что одну девочку уже нашли, но на самом деле поиски обоих подростков еще продолжаются.

Работают по инструкции

В ГУ МЧС по Алтайскому краю на запрос «КП» ответили, что поиски пропавших продолжаются.

– Водолазы обследовали все омуты и другие вероятные места реки на протяжении 1400 метров от места происшествия. Также при помощи эхолота обследовано 7 км. реки. Работа водолазов затрудняется усилившимся до 3-4 м/с течением реки из-за прошедших дождей и плохой видимостью в воде, – рассказали в пресс-службе МЧС.

24 июня с утра поиски начали вести в селе Чесноково. На двух моторных и двух надувных лодках обследуют реку по течению и против, береговую линию осматривают спасатели, представители следственного комитета, а также волонтеры.

В пресс-службе управления ГО ЧС пояснили, что водолазы действуют согласно инструкции, продиктованной правилами охраны труда. По регламенту только один водолаз должен погружаться в воду, а двое оставаться наверху во избежание несчастных случаев. 23 июня они обследовали реку с 8.00 до 20.00 часов без перерывов. Поиски осложняет усилившееся течение реки.

Также в пресс-службе отметили, что на весь Алтайский край от управления по ГО ЧС работает семь водолазов и трое из них сейчас находятся на реке Чумыш.

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