Новая канатная дорога в Горном Алтае-2022: как добраться, цены на билеты

Это шестиместный подъемник с подогреваемыми креслами. Фото: Курорт «Манжерок»

В Республике Алтай открыли канатную дорогу нового поколения. Как рассказывают в пресс-службе курорта Манжерок, это первая канатка кресельного типа в России системы D-line, которую разработала австрийская компания. Рассказываем, где находится новая канатная дорога в Горном Алтае-2022, как до нее добраться и сколько стоят билеты.

Канатка протяженностью в один километр расположена на всесезонном курорте Манжерок. Это шестиместный подъемник, причем с подогреваемыми креслами, защитными кнопками и системой стабилизации. Как подчеркнул гендиректор курорта Владимир Щербинин, новая канатная дорога системы D-line отличается комфортобельностью и безопасностью пассажиров.

- Все гости курорта уже могут воспользоваться новой канаткой и насладиться видами, которые открываются с вершины горы Малая Синюха, с высоты 1240 метров. В зимний сезон благодаря этой канатной дороге трассы катания на курорте Манжерок увеличатся до 22 километров, - пояснил Владимир Щербинин.

Скорость движения новой канатной дороги составляет шесть метров в секунду, в час она сможет обслуживать 2 775 человек.

Как заверили на курорте, это первая подобная канатка в России, разработкой которой занималась компании из Австрии Doppelmayr Seilbahnen Gmbh. Благодаря новой технологии, даже при сильном ветре подвижной состав не раскачивается, а также поглощает шум и вибрации.

Как проехать, режим работы

Курорт расположен в селе Озерное Майминского района Республик Алтай вблизи озера Манжерокское, с юго-восточной стороны.

Канатная дорога работает ежедневно с 11:00 до 18:00. Время подъема в экскурсионном режиме составляет 8-12 минут. Последняя посадка туристов происходит за час до закрытия, наверху - за 30 минут до закрытия.

В случае порывов ветра выше 15 метров в секунду, при грозе или температуре ниже -25 градусов канатная дорога не работает. Также канатка будет закрыта при проведении регламентных работ. В этом году они запланированы на следующие даты: 4 июля, 1 августа, 5 сентября, с 3 октября по 24 ноября, 5 декабря.

Цена билетов

Взрослый билет - 850 рублей;

Дети до 6 лет - бесплатно;

Дети от 6 до 11 лет - 650 рублей;

Пенсионеры - 650 рублей;

Проживающие на курорте от двух суток - бесплатно один раз за период проживания.

Цены действительны при предъявлении документов, подтверждающих возраст.

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