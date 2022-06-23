Алтайский юрист рассказал об изменениях в «дачной амнистии»

Поправки в законопроекте облегчили регистрирования имущества для тех, кто получил участок в наследство Фото: Антонина Лышова

В России с 2006 года действует законодательство, благодаря которому владельцы земли в упрощенном порядке могут зарегистрировать свое имущество: дачные домики, постройки, землю, гараж. В конце прошлого года «дачную амнистию» продлили до 2031 года. Алтайский юрист Сергей Веселых рассказал об изменениях в законе, которые начали действовать с 2022 года.

Что можно зарегистрировать?

Зарегистрировать можно земельные участки для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, сад или огород, а также территорию, предназначенную для индивидуального или гаражного строительства.

- Также по законодательству в упрощенном порядке можно зарегистрировать объекты недвижимости, для строительства и реконструкции которых не нужно разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию: жилые и садовые дома, погреба, навесы, теплицы сараи, гаражи для личных нужд, - говорит юрист.

Что изменилось в 2022 году?

Теперь в упрощенном порядке можно поставить на учет строения (в том числе землю под ними), которые были построены в городах и селах до 14 мая 1998 года и были не зарегистрированы. Для этого необходимо подать в орган самоуправления документ, подтверждающий факт владения домом, например, договор или платежи об уплате коммунальных услуг или выписки из похозяйственной книги.

- По новым правилам можно в упрощенной форме оформить жилье, возведенное на участках индивидуального жилого строительства до мая 1998 года, - уточняет юрист.

Также поправки в законопроекте облегчили регистрирования имущества для тех, кто получил участок в наследство. Для этого необходимо предоставить дарственную или подтвердить родственные отношения с владельцем имущества.

Со слов юриста, также упрощается оформление участков, которые перешли от бывших владельцев наследникам на праве постоянного пользования. Новые правки признают права бессрочного пользования и пожизненно владения, однако это касается участков, которые были предоставлены гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до того, как начал действовать Земельный кодекс РФ.

- Если земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, такой земельный участок считается предоставленным гражданину на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность, - прописано в законе.

Куда обращаться?

Как рассказал юрист, есть несколько способов для кадастрового учета и регистрации прав участков: обратиться в МФЦ или Росреестр, через сайт Госуслуги (порталы государственных информационных систем градостроительной деятельности), через нотариуса, у которого засвидетельствована подлинность подписи на заявлении о государственной регистрации права.

Пример из жизни

Историю, которая может оказаться для многих хорошим уроком, рассказал председатель реготделения Союза садоводов России Владимир Марков:

- Было два дачных соседа. Один из них воспользовался дачной амнистией и оформил участок. Мужчина пригласил кадастрового инженера, который по обозначенным координатам заинтересованной стороны, замежевал участок. Через несколько лет его сосед тоже решился оформить участок, но выяснилось, что большая часть территории уже в собственности у первого мужчины. Начались судебные разбирательства, однако безуспешные, так как территория была оформлена в собственность по правилам, - говорит Владимир Марков.

Владимир Маркова отмечает, что оформление участка или постройки в собственность – это гарантия того, что никто не сможет изменить границы вашего участка. Председатель садоводов России отметил еще один полезный нюанс:

- Если органы власти будут строить, например, дорогу федерального значения, и потребуется территория, которая находится в вашей собственности, то тот садовод, который оформил участок и имеет на руках свидетельство о собственности, получит компенсацию. А тот, который не оформил, вообще не имеет право претендовать на какую-то долю или возмещение, - говорит спикер.

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