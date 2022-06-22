Сотрудник алтайской колонии ответит за побег рецидивиста с девятью судимостями

Ориентировка на сбежавшего заключенного Василия Титанакова Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

Следственные органы возбудили дело в отношении сотрудника ФСИН по Республике Алтай после побега из колонии-поселения опасного преступника Василия Титанакова. На счету рецидивиста девять судимостей, разыскивали его несколько дней. После ЧП в колонии одного из работников заподозрили в халатности.

- Следователями следственных органов следственного управления СК России по Республике Алтай по материалам доследственной проверки по факту допущения должностными лицами исправительного учреждения халатности, в результате которой один из осужденных совершил побег из колонии-поселения в Майминском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - отметили в следственном управлении.

По данным следствия, вечером 12 июня один из сотрудников Исправительной колонии №1 в Майминском районе нарушил установленный порядок и без сопровождения отправил осужденного за пределы участка колонии для выполнения отдельных работ. Титанаков обратно решил не возвращаться и подался в бега. Несколько дней он скитался в окрестностях района, а 18 июня его задержали у села Алферово.

В настоящий момент следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 42-летний Василий Титанаков имеет девять судимостей, в том числе за кражи, грабежи и побои. В последний раз его осудили за то, что он до смерти избил своего 90-летнего дедушку. Согласно материалам суда, в ноябре 2014 года мужчина выпивал спиртное вместе со своим другом и сожительницей. В доме был и его дедушка, который тоже периодически приходил к компании и выпивал. Спустя какое-то время пожилой мужчина опьянел и стал просить добавки, однако такое поведение родственника Титанакова взбесило, и он начал ругаться с дедушкой, а затем и вовсе принялся его избивать. От полученных травм пенсионер скончался. За это суд приговорил рецидивиста к 10 годам лишения свободы.

Примечательно, что в июле этого года Василий Титанаков мог подать прошение на условно-досрочное освобождение, однако история с побегом закрыла этот вопрос.

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