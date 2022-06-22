Пляжи и бассейны в Алтайском крае 2022: лучшие места, где можно искупаться

На территории края 57 проверенных пляжей
Фото: Олег УКЛАДОВ
Пляжи и бассейны в Алтайском крае 2022 уже давно подготовлены к новому сезону и ждут своих посетителей. К тому же в регионе на ближайшее время установилась аномально жаркая погода, которая благоволит к купанию и приему солнечных ванн. В ГУ МЧС по региону рассказали, где находятся проверенные безопасные пляжи.
Барнаул:
комплекс открытых бассейнов «Пляж» (улица Ленинградская, 7а);
пляж в городе Барнаул (п. Южный, улица Зоотехническая, 29в);
пляж в кемпинг парке «Природа и человек» (шоссе Ленточный бор, 24);
пляж в парк-отель «Чайка» (улица Пионерская долина, 4);
пляж «Городской» (Правобережный тракт, 10);
пляж зоны отдыха «Водный мир» (Правобережный тракт, 39);
пляж «Планета Q» (улица Байкальская, 47);
пляж «Бонус – 21» (улица Г. Исакова).
Бийский район:
пляж «Катунский острог» (с. Усть-Катунь, улица Катунская, 1 к1);
пляж «Летний рай» (1км к югу от поселка Чуйский);
пляж «Зелёный клин» (г. Бийск, правый берег р. Бия);
пляжная зона «Понтонный мост» (г. Бийск, правый берег р. Бия);
пляж «Коммунальный мост» (г. Бийск, правый берег р. Бия);
пляж «Квартал АБ» (г. Бийск, правый берег р. Бия).
Яровое:
пляж «Причал-22»;
пляж «Причал-42»;
пляж «Причал-55»;
пляж «Причал-55/2».
Алтайский район:
пляж «Парк отель Ая» (п. Катунь Алтайского района);
пляж «Бирюзовая Катунь» (урочище Талдушка Алтайского района);
пляж «Березка» (п. Катунь Алтайского района);
пляж «Алтайское Холмогорье. Пляж 1» (с. Алтайское Алтайского района);
пляж «Алтайское Холмогорье. Пляж 2» (с. Алтайское Алтайского района);
пляж на базе отдыха «Дикий берег» (оз. Ая Алтайского района).
Благовещенский район:
пляж «Центральный» (р.п. Благовещенка);
пляж на территории рекреационно – туристического комплекса «Отдых-Алтай» (8 км. от с. Яготино, оз. Кучукское);
пляж на территории рекреационно – туристического комплекса «Отдых-Алтай» (8 км. от с. Яготино, искусственный водоём).
Кулундинский район:
пляж туристско-оздоровительного комплекса «Бухта удачи» (с. Новопепетровка).
Змеиногорский район:
пляж на базе отдыха «Изумрудный берег» (с. Саввушка);
пляж на базе отдыха «Ласковый прибой» (с. Саввушка);
пляж на базе отдыха «Эдельвейс» (с. Саввушка);
пляж «Колываныч» (с. Саввушка);
пляж базы отдыха «Золотые пески» (с. Саввушка);
пляж «Золотая рыбка» (с. Саввушка);
пляж базы отдыха «Лазурный» (с. Саввушка);
пляж «Нагорный» (г. Змеиногорск, Нагорный пруд);
пляж туристической базы «Солнечный берег» (с. Саввушка);
пляж ДЗЛ «Чайка» (с. Саввушка).
Егорьевский район:
Пляж на базе отдыха «Заимка» (п. Петухов Лог);
Пляж ДОЛ «Салют» (с. Новоегорьевское);
Пляж ДОЛ «Золотая рыбка» (с. Новоегорьевское);
Пляж ДОЛ «им. Г.С. Титова» (с. Новоегорьевское).
Курьинский район:
пляж на туристической стоянке «Мечта» (п. 8 Марта);
пляж «Беловодье» (п. 8 Марта);
пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» (п. 8 Марта).
Завьяловский район:
пляж «Импульс» (с. Светлое);
пляж «Изумруд» (с. Светлое);
пляж ДОЛ «Спутник» (с. Светлое).
Первомайский район:
пляж «Солнечный» (п. Солнечный);
павловский район;
пляж «Павловский» (с. Павловск).
Романовский район:
пляж кемпинг «Гуселетовские плесы» (с. Гуселетово).
Волчихинский район:
пляж «Волна» (3 км от с. Бор-Форпост);
Баевский района:
пляж ДОЛ «Орлёнок» (с. Баево);
Мамонтовскй район:
пляж ДОЛ «Чайка» (с. Мамонтово);
Тюменцевский район:
пляж ДОЛ «Чайка» (с. Тюменцево).
Новичихинский район:
пляж «Быть добру» (с. Мельниково).
Каменский район:
пляж (г. Камень-на-Оби).
Бассейны в Барнауле
бассейн в парке-отеле «Лесные дали» (ул. Широкая Просека,17);
бассейн «Крыша» (ул. Малая-Олонская, 28);
бассейн «Адриатика» (ул. Попова, 167);
бассейн-пляж «Пул сайд» (ул. Жасминная, 3);
бассейн-пляж УАКСП «Санаторий Барнаульский» (ул. Парковая, 21а);
бассейн на крыше «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25);
бассейн в спорткомплексе «Обь» (ул. Папанинцев, 96а).
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