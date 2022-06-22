Пляжи и бассейны в Алтайском крае 2022: лучшие места, где можно искупаться

На территории края 57 проверенных пляжей Фото: Олег УКЛАДОВ

Пляжи и бассейны в Алтайском крае 2022 уже давно подготовлены к новому сезону и ждут своих посетителей. К тому же в регионе на ближайшее время установилась аномально жаркая погода, которая благоволит к купанию и приему солнечных ванн. В ГУ МЧС по региону рассказали, где находятся проверенные безопасные пляжи.

Барнаул:

комплекс открытых бассейнов «Пляж» (улица Ленинградская, 7а);

пляж в городе Барнаул (п. Южный, улица Зоотехническая, 29в);

пляж в кемпинг парке «Природа и человек» (шоссе Ленточный бор, 24);

пляж в парк-отель «Чайка» (улица Пионерская долина, 4);

пляж «Городской» (Правобережный тракт, 10);

пляж зоны отдыха «Водный мир» (Правобережный тракт, 39);

пляж «Планета Q» (улица Байкальская, 47);

пляж «Бонус – 21» (улица Г. Исакова).

Бийский район:

пляж «Катунский острог» (с. Усть-Катунь, улица Катунская, 1 к1);

пляж «Летний рай» (1км к югу от поселка Чуйский);

пляж «Зелёный клин» (г. Бийск, правый берег р. Бия);

пляжная зона «Понтонный мост» (г. Бийск, правый берег р. Бия);

пляж «Коммунальный мост» (г. Бийск, правый берег р. Бия);

пляж «Квартал АБ» (г. Бийск, правый берег р. Бия).

Яровое:

пляж «Причал-22»;

пляж «Причал-42»;

пляж «Причал-55»;

пляж «Причал-55/2».

Алтайский район:

пляж «Парк отель Ая» (п. Катунь Алтайского района);

пляж «Бирюзовая Катунь» (урочище Талдушка Алтайского района);

пляж «Березка» (п. Катунь Алтайского района);

пляж «Алтайское Холмогорье. Пляж 1» (с. Алтайское Алтайского района);

пляж «Алтайское Холмогорье. Пляж 2» (с. Алтайское Алтайского района);

пляж на базе отдыха «Дикий берег» (оз. Ая Алтайского района).

Благовещенский район:

пляж «Центральный» (р.п. Благовещенка);

пляж на территории рекреационно – туристического комплекса «Отдых-Алтай» (8 км. от с. Яготино, оз. Кучукское);

пляж на территории рекреационно – туристического комплекса «Отдых-Алтай» (8 км. от с. Яготино, искусственный водоём).

Кулундинский район:

пляж туристско-оздоровительного комплекса «Бухта удачи» (с. Новопепетровка).

Змеиногорский район:

пляж на базе отдыха «Изумрудный берег» (с. Саввушка);

пляж на базе отдыха «Ласковый прибой» (с. Саввушка);

пляж на базе отдыха «Эдельвейс» (с. Саввушка);

пляж «Колываныч» (с. Саввушка);

пляж базы отдыха «Золотые пески» (с. Саввушка);

пляж «Золотая рыбка» (с. Саввушка);

пляж базы отдыха «Лазурный» (с. Саввушка);

пляж «Нагорный» (г. Змеиногорск, Нагорный пруд);

пляж туристической базы «Солнечный берег» (с. Саввушка);

пляж ДЗЛ «Чайка» (с. Саввушка).

Егорьевский район:

Пляж на базе отдыха «Заимка» (п. Петухов Лог);

Пляж ДОЛ «Салют» (с. Новоегорьевское);

Пляж ДОЛ «Золотая рыбка» (с. Новоегорьевское);

Пляж ДОЛ «им. Г.С. Титова» (с. Новоегорьевское).

Курьинский район:

пляж на туристической стоянке «Мечта» (п. 8 Марта);

пляж «Беловодье» (п. 8 Марта);

пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала» (п. 8 Марта).

Завьяловский район:

пляж «Импульс» (с. Светлое);

пляж «Изумруд» (с. Светлое);

пляж ДОЛ «Спутник» (с. Светлое).

Первомайский район:

пляж «Солнечный» (п. Солнечный);

павловский район;

пляж «Павловский» (с. Павловск).

Романовский район:

пляж кемпинг «Гуселетовские плесы» (с. Гуселетово).

Волчихинский район:

пляж «Волна» (3 км от с. Бор-Форпост);

Баевский района:

пляж ДОЛ «Орлёнок» (с. Баево);

Мамонтовскй район:

пляж ДОЛ «Чайка» (с. Мамонтово);

Тюменцевский район:

пляж ДОЛ «Чайка» (с. Тюменцево).

Новичихинский район:

пляж «Быть добру» (с. Мельниково).

Каменский район:

пляж (г. Камень-на-Оби).

Бассейны в Барнауле

бассейн в парке-отеле «Лесные дали» (ул. Широкая Просека,17);

бассейн «Крыша» (ул. Малая-Олонская, 28);

бассейн «Адриатика» (ул. Попова, 167);

бассейн-пляж «Пул сайд» (ул. Жасминная, 3);

бассейн-пляж УАКСП «Санаторий Барнаульский» (ул. Парковая, 21а);

бассейн на крыше «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25);

бассейн в спорткомплексе «Обь» (ул. Папанинцев, 96а).

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