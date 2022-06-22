Иконы и книги сгорели в молебной комнате на Алтае

Причина пожара пока неизвестна. Фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В понедельник, 20 июня, в селе Усть-Кокса Республики Алтай произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС и ПБ в регионе, загорелась молебная комната. Причина пожара пока неизвестна.

В 11:59 по местному времени на номер «112» поступило сообщение о пожаре в доме по улице Солнечной. На место выдвинулись спасатели пожарной части №10 и добровольная пожарная дружина села. К моменту их прибытия было уже сильное задымление – горела молебная комната, прогорел потолок.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных, большую часть дома удалось спасти от огня. В результате пожара молебная комната и потолок повреждены огнем, - отметили в управлении.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства возгорания дома выясняются.

Как сообщили «Новости Горного Алтая», в доме якобы сгорели богослужебные книги. Однако, как рассказали «Комсомолке» в ГО ЧС по Республике Алтай, такой информации нет. Судя по фото, в комнате, действительно, серьезно пострадали толстые книги и иконы, стоящие на полках. Однако относятся ли они к богослужебным – неизвестно.

В ведомстве призвали население быть осторожнее при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

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