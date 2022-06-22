Крестный ход Барнаул-Коробейниково 2022. Памятка странникам

Путники с молитвами и хоругвями прошагают 250 км Фото: Михаил ХАУСТОВ

26 июня в Барнауле стартует Всероссийский крестный ход к чудотворной иконе Казанской Божией матери. Путники с молитвами и хоругвями прошагают 250 км до села Коробейниково Усть-Пристанского района.

«Крестный ход - это поиск потерянного рая, - говорится на сайте Алтайской Митрополии. - Это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души».

- У каждого крестоходца свои проблемы, скорби, просьбы, надежды, упования. Просят о здоровье, о семейном очаге, кто-то молится о прощении грехов. И по вере каждому дается, - говорят организаторы шествия.

В этом году Крестный ход начнется 26 июня в 8.30 от Покровского кафедрального собора в Барнауле. Первая ночевка запланирована в Бураново на территории школы. Затем путь пройдет через Калманский, Топчихинский и Алейский и Усть-Пристанский районы.

-Трапезу нужно брать с собой, в полевой кухне будет подаваться по утрам и вечерам только кипяток, - предупреждают православных на сайте Митрополии. - С собой желательно иметь все то, что необходимо в недельном походе с ночлегами в палатках: кружку, миску, ложку, фляжку (пластиковую бутылку для воды), плащ-накидку от дождя, широкополую шляпу от солнца, сменные шерстяные носки, удобную (разношенную) просторную обувь, коврик, спальный мешок, медикаменты для личного употребления.

Организаторы предупреждают новичков, что в пути нужно быть готовым к восьми-десятичасовым переходам под палящим зноем или проливным дождем.

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